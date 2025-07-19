台東罷免黃建賓 今掃街明晚會造勢

台東「挫賓」志工每天在街頭揮旗，呼籲投下同意票罷免黃建賓。 （記者黃明堂攝）

2025/07/19 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東「挫賓行動」罷免國民黨立委黃建賓，七月廿六日就要投票，今天及明天是最後黃金週末假日，將造勢呼籲選民出來投下「同意票」；今天早上立委王義川「川流不息」在台東市掃街，明天晚上「挫賓踹共之夜」造勢晚會，邀民眾一起來展現反共意志。

王義川 今中央市場拜票

立委王義川原本安排七月六日在台東市掃街，因丹娜絲颱風而取消，今天上午九點廿分將到台東市中央市場展開掃街拜票，呼籲台東人投下同意票。

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「挫賓踹共」 多位立委宣講

挫賓總部表示，經過漫長的一階、二階連署、三階催票，即將迎來最終決戰，在這關鍵時刻，邀請大家參加廿日晚間六點半在四維路與臨海路一段交叉口前「TAITUNG標誌」舉辦的大罷免造勢晚會，展現不畏強權、罷免舔共立委的決心。晚會將有立委莊瑞雄、李柏毅、王美惠、陳培瑜、蔡易餘等人宣講。

民進黨台東縣黨部也發出文宣列出罷免黃建賓的理由，包括藍白強推違憲法案、癱瘓憲法法庭、修財劃法讓中央沒錢、三分鐘修法沒收人民罷免權；另外，黃建賓把民眾當笨蛋，在立法院亂刪預算，刪了多少都講不清楚，公督盟調查報告指黃建賓口頭質詢率在區域立委中倒數第二，黃建賓還在反罷免文宣中列出一堆不屬於他的政績，是標準的收割王。

黃建賓則推出「不要欺負台東人」文宣呼籲投下不同意票，理由包括反東部幹線調漲、反風電、反廢除死刑、反惡罷騷擾。

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