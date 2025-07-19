王鴻薇稱台灣「城市」 林右昌：心中國家是哪國

國民黨台北市立委王鴻薇昨在罷免案公辦電視說明會上說，「台灣是天災頻繁地的一個『城市』」，引發議論。（翻攝北市選委會網站）

2025/07/19 05:30

〔記者甘孟霖、黃子暘、陳政宇／綜合報導〕台北市國民黨立委王鴻薇昨在罷免案公辦電視說明會上說，「台灣是天災頻繁地的一個『城市』」。罷團「山除薇害」發言人阿美、民進黨秘書長林右昌昨天受訪時認為，台灣或中華民國為主權獨立國家，質疑王鴻薇為何用「城市」稱台灣？林右昌指出，所有立委都應說清楚，「你心目中的國家到底是哪個國家？是台灣還是共產中國？」

大罷免首波七月廿六日投票，昨進行國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強等人的罷免電視說明會。而王鴻薇在發言細數自己政績時提到，「在台北市大家都知道，老房子實在是太多了，而台灣又是天災頻繁地的一個，呃……『城市』，所以在有關都更獎勵，王鴻薇也做了提案放寬」。

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阿美：無法理解為何用「城市」稱呼台灣

阿美批評說，王鴻薇整場說明會都顯示她與中共的關係，且王在說出口前有停頓幾秒，顯示她正在思考用什麼樣的詞彙來形容台灣；對於認為台灣或中華民國是主權獨立國家的人而言，都會很自然的認為台灣是一個國家，她無法理解為什麼會用「城市」來稱呼台灣。

阿美說，許多搖擺選民在這場說明會可看出，王鴻薇不斷迴避罷團質疑，然後一直拿民進黨話題來做回應，但她要再次重申，這場罷免行動是由公民發起的，支持罷免行動跟支持民進黨這是完全不同層次的概念，盼王鴻薇勿再迴避質疑。

林右昌則指出，越到關鍵時刻越能看見人心裡的想法，試問王鴻薇心目中的國家，究竟是共產中國，還是腳下這片生育她的「蕃薯仔」台灣？請王鴻薇必須說明，也請教國民黨、民眾黨支持王鴻薇者，是否可接受這樣說法？

「台灣不是一個國家嗎？」林右昌說，大家可從王鴻薇說法看清她真實想法，每日軍艦軍機繞台、試圖進犯台灣的是中共，每個立委都應該說清楚心目中的國家究竟是哪個國家。

民進黨發言人吳崢也表示，王鴻薇稱台灣為「城市」，明顯是礙於中國壓力而不敢稱台灣為「國家」，這坐實了公民團體對王鴻薇不敢捍衛台灣主權的質疑。

吳崢強調，立委是由台灣人民選出，代表人民行使主權來監督政府，如果王鴻薇否定台灣主權，根本就不適合擔任國會議員，建議王鴻薇可以回去參選市議員，比較符合她的認知。

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