為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    王鴻薇稱台灣「城市」 林右昌：心中國家是哪國

    國民黨台北市立委王鴻薇昨在罷免案公辦電視說明會上說，「台灣是天災頻繁地的一個『城市』」，引發議論。（翻攝北市選委會網站）

    國民黨台北市立委王鴻薇昨在罷免案公辦電視說明會上說，「台灣是天災頻繁地的一個『城市』」，引發議論。（翻攝北市選委會網站）

    2025/07/19 05:30

    〔記者甘孟霖、黃子暘、陳政宇／綜合報導〕台北市國民黨立委王鴻薇昨在罷免案公辦電視說明會上說，「台灣是天災頻繁地的一個『城市』」。罷團「山除薇害」發言人阿美、民進黨秘書長林右昌昨天受訪時認為，台灣或中華民國為主權獨立國家，質疑王鴻薇為何用「城市」稱台灣？林右昌指出，所有立委都應說清楚，「你心目中的國家到底是哪個國家？是台灣還是共產中國？」

    大罷免首波七月廿六日投票，昨進行國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強等人的罷免電視說明會。而王鴻薇在發言細數自己政績時提到，「在台北市大家都知道，老房子實在是太多了，而台灣又是天災頻繁地的一個，呃……『城市』，所以在有關都更獎勵，王鴻薇也做了提案放寬」。

    阿美：無法理解為何用「城市」稱呼台灣

    阿美批評說，王鴻薇整場說明會都顯示她與中共的關係，且王在說出口前有停頓幾秒，顯示她正在思考用什麼樣的詞彙來形容台灣；對於認為台灣或中華民國是主權獨立國家的人而言，都會很自然的認為台灣是一個國家，她無法理解為什麼會用「城市」來稱呼台灣。

    阿美說，許多搖擺選民在這場說明會可看出，王鴻薇不斷迴避罷團質疑，然後一直拿民進黨話題來做回應，但她要再次重申，這場罷免行動是由公民發起的，支持罷免行動跟支持民進黨這是完全不同層次的概念，盼王鴻薇勿再迴避質疑。

    林右昌則指出，越到關鍵時刻越能看見人心裡的想法，試問王鴻薇心目中的國家，究竟是共產中國，還是腳下這片生育她的「蕃薯仔」台灣？請王鴻薇必須說明，也請教國民黨、民眾黨支持王鴻薇者，是否可接受這樣說法？

    「台灣不是一個國家嗎？」林右昌說，大家可從王鴻薇說法看清她真實想法，每日軍艦軍機繞台、試圖進犯台灣的是中共，每個立委都應該說清楚心目中的國家究竟是哪個國家。

    民進黨發言人吳崢也表示，王鴻薇稱台灣為「城市」，明顯是礙於中國壓力而不敢稱台灣為「國家」，這坐實了公民團體對王鴻薇不敢捍衛台灣主權的質疑。

    吳崢強調，立委是由台灣人民選出，代表人民行使主權來監督政府，如果王鴻薇否定台灣主權，根本就不適合擔任國會議員，建議王鴻薇可以回去參選市議員，比較符合她的認知。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播