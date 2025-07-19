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    避免淪戰犯 趙少康726不去東非玩了

    前中廣董事長趙少康昨召開記者會，回應「去東非看動物大遷徙」議題，宣布取消非洲旅遊行程。（記者田裕華攝）

    前中廣董事長趙少康昨召開記者會，回應「去東非看動物大遷徙」議題，宣布取消非洲旅遊行程。（記者田裕華攝）

    2025/07/19 05:30

    趙稱會留台投票 盼藍營朋友「見賢思齊」

    〔記者施曉光、林欣漢／台北報導〕「戰鬥藍」領袖趙少康近日被傳七二六罷免投票當天要前往東非旅遊，觀看動物大遷徙，引發外界議論，並被外界諷刺其選區國民黨立委羅智強的反罷免票將少一票，萬一罷免案通過，可能成為戰犯。趙昨天召開記者會回應指出，其實早就決定不去東非旅遊，七二六當天一定會留在台灣，支持不同意罷免羅智強，並希望所有藍營的朋友「見賢思齊」。

    羅智強：感動得難以形容 每一票都珍貴

    羅智強受訪說，除了感謝，真是感動得難以形容。選情非常危急，每一票都珍貴，大安區及所有守護民主制衡力量的好朋友，一定要站出來堅定投下不同意罷免這一票。

    趙少康表示，今年還沒出過國，雖然坦尚尼亞、肯亞多年前已去過，但沒看過當地的動物大遷徙，所以去年就已預定行程，而且訂金、機票錢都繳了，原本還在想到底要不要去，心想如果自己出國，羅智強會少一票，因此拜託其他人，如果自己出國，就要去幫忙投票支持羅，讓羅的票不會少，直到日前他在反罷造勢場合表達，如果七二六不去投票，就是幫助民進黨之後，就已經決定不去東非。

    至於取消出國行程，損失了多少錢？趙少康只說，那是小事，不必提了。

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