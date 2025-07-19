雙和反罷晚會 朱立倫嗆政院：不想還錢給人民

國民黨立委林德福昨舉辦反罷免造勢晚會，新北市長侯友宜、黨主席朱立倫等黨內要角站台助講。（記者黃子暘攝）

2025/07/19 05:30

藍營大咖助講 聚焦普發現金

〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕首波國民黨立委罷免投票倒數，新北市中和區張智倫和永和區林德福昨晚分別舉辦「反惡罷、戰獨裁」晚會，國民黨主席朱立倫和立法院長韓國瑜站台助講，以團結藍營勢力。國民黨主席朱立倫表示，如果這次大罷免成功，不只財劃法、還假於民、還稅於民等都會被綠營收回。朱並批評行政院以「錢不夠」為由拒絕普發現金，根本是「不想還錢給人民」。

朱立倫指出，民進黨對普發現金的態度輕蔑，總統賴清德稱「一萬元一下就花完」，卓榮泰更以「買冰箱、搭飛機」形容用途，輕忽民間生活痛點。他質疑，既然政府已動支其中一．四兆元，如今剩四千三百多億元，卻以「錢不夠」為由拒絕全面發放，根本是「不想還錢給人民」。

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朱立倫強調，如果這次大罷免成功，新北市不只有財劃法三七四億元沒了，包括還假於民、還稅於民一萬元都會沒有，甚至台灣會朝廢死這條路前進，台灣民主變成民進黨做主，這就是一黨獨大、就是獨裁，台灣就會大失敗。

韓國瑜說，物價漲不停，美國關稅大棒敲下來，大家頭昏腦漲，前行政院長蘇貞昌也發過六千，為何藍委支持發一萬就被罵債留子孫？「一年選一次」完全不合理，沒有國家會用政府資源罷免在野黨立委，這不是民主，「是準備走向獨裁專制」，盼大眾保護台灣民主最後一絲元氣、台灣民主幾十年努力成果，讓「不同意罷免票大爆炸」。

台北市長蔣萬安表示，每人發放一萬元，這筆錢對很多家庭來說真的很重要。政府去年超收稅金，立委要求還給大家，哪裡有錯？現在綠營卻發動罷免，說穿了是不想被監督、不想聽到不同的聲音。

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