批「縣政說明會」淪反罷宣講 台東罷團提告縣長饒慶鈴

台東罷團領銜人洪銓政昨按鈴提告台東縣長饒慶鈴、縣長秘書洪威光，涉犯選罷法等罪。（記者劉人瑋攝）

2025/07/19 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東罷團「挫賓行動」總部質疑台東縣長饒慶鈴及縣長秘書洪威光以舉辦「縣政說明會」名義，實為被罷免人國民黨立委黃建賓的反罷免宣講會，挫賓領銜人洪銓政昨到台東地檢署按鈴申告兩人涉犯公職人員選舉罷免法等案件。

19場活動 「幾乎場場可見黃建賓」

洪銓政表示，已知舉行至少十九場以「縣政說明會」之名召開反罷免會議，日前縣府推說洪威光個人所為，但一個秘書哪敢以縣府資源舉行活動？一定是縣府授意為之，幾乎每場都可見黃建賓，實為反罷免活動。

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訴狀指出，六月十八日起，台東縣政府轄下之「縣長秘書團」共十九場「縣政說明會」，濫用公帑及縣府資源，不僅於現場擺放旗幟、派發物資並進行口頭肆散布「投不同意票」、「守護建賓」等政治性標語，甚至邀請國民黨縣黨部主委吳秀華、饒慶鈴及被罷免人黃建賓到場宣講，嚴重干預人民罷免自由。

洪銓政補充，黃早在娜路彎大酒店舉辦反罷免餐敘、為每人花了二百五十元已違反選罷法和行政中立，當時已將相關事證交給民進黨中央處理，如今又再犯。洪銓政說指的餐敘已由民進黨發言人吳崢告發，本週已有台東縣調查站通知多人到案說明。

縣長饒慶鈴昨對此不予回應，但縣府日前指活動均為黃建賓立委服務團隊舉行，洪威光誤植為「縣政說明會」。

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