罷免公報夾反罷免文宣 罷團：桃一、四、五、六選區也有

桃園市議會民進黨團昨偕罷團召開記者會，指出很多選區出現罷免公報夾帶反罷免文宣情形，痛批市府行政不中立。（記者謝武雄攝）

2025/07/19 05:30

〔記者謝武雄、黃政嘉／桃園報導〕大罷免運動進入衝刺階段，桃園市議會民進黨團、罷免桃三選區（中壢區）國民黨立委魯明哲領銜人羅怡雯昨開記者會，指桃三選區爆發里鄰長遞送罷免公報與投票通知單時，夾帶魯的反罷免文宣，涉違反公職人員選舉罷免法後，桃一、四、五、六等選區也相似情形，痛批市府、市選委會奧步不斷，「根本是有系統的行政不中立」，已檢具相關事證向監察院檢舉。

魯陣營：鄰長便宜行事 罷團潑髒水

針對罷團指控中壢區忠義里某社區的信箱，有鄰長將罷免公報與魯明哲的反罷文宣合一發送，魯陣營回應，該社區有二○八戶，那位鄰長僅投送該鄰的七十戶，同社區其他住戶的信箱並無此情形，顯然是那位鄰長便宜行事，罷團竟持續潑髒水，指控是系統性、有計畫的行為，明顯低估選民的智慧。

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綠營批市府、選委會奧步不斷

桃市議會民進黨團總召李宗豪表示，罷免提議、連署成案至今，全市幾乎所有行政區都發生利用職務和選務來協助反罷免；議員彭俊豪、黃崇真說，民眾反映信箱收到罷免公報夾著魯的反罷文宣，有關單位應該釐清為什麼發生這種事。

議員許家睿出示八德區民眾檢舉，鄰長發送罷免公報，夾帶受罷免人、立委邱若華的紀念品；議員魏筠說，桃園區中泰里也有同樣情形，懷疑這是系統性、組織性的反罷免行動。

議員余信憲、王珮毓都接獲民眾反映尚未收到公報與通知單，議員黃瓊慧指桃園區有社區沒將公報投到住戶信箱，而是放在管理室要大家自行領取，市府是否意圖藉此影響市民行使公民權、影響投票率？

市選委會：歡迎議員具體檢舉

市選委會主委蘇俊賓回應，罷免公報與投票通知單委託里鄰長發放，全國各地都是一樣的做法，市府每份還有二元補助，選委會事前一再教育里鄰長發放時，切勿夾帶受罷免人的文宣、紀念品，若被檢舉有夾帶的行為，會報請檢警查明真相，也歡迎議員具體檢舉。

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