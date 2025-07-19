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    5藍委罷免案補件通過》中市罷團：啟動監票 防盧市府行政干擾

    罷免江啟臣領銜人廖芝晏表示，為防堵盧市府行政干擾，在接獲正確投票日期後，即刻啟動 「監票行動」。（資料照）

    罷免江啟臣領銜人廖芝晏表示，為防堵盧市府行政干擾，在接獲正確投票日期後，即刻啟動 「監票行動」。（資料照）

    2025/07/19 05:30

    5藍委籲支持者 投下不同意票

    〔記者張軒哲、黃旭磊、劉宛琳、羅國嘉／綜合報導〕中選會昨審查通過國民黨新北市立委羅明才、新竹縣林思銘和台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣等五件罷免案，八月廿三日舉行投票。其中台中三個罷團宣佈即刻啟動 「監票行動」，防堵盧市府行政干擾。三名藍委則呼籲支持者一定要站出來投下「不同意罷免」票。

    罷團振奮 將先支援726再合兵823

    「中二解顏」發言人林宣宏表示，罷團成員感到振奮、感動，「走到現在非常不容易」，要謝謝中二選民為自己家園、國家勇敢站出來發聲。罷免楊瓊瓔團體發言人Connie指出，在七二六投票前，中三拒瓔會全力支援中四、中五、中六的夥伴，共同贏下罷免不適任立委的第一場戰役，第二波罷免楊瓊瓔的投票日，懇請大家並肩作戰，將楊瓊瓔和每一位親中賣台的不適任立委都掃出立法院。

    罷免江啟臣領銜人廖芝晏表示，中八一直都是盧秀燕市府一定要保下的區域，所以在接獲正確投票日期後，即刻啟動「監票行動」，希望建制完整的內監與外監，讓罷免能夠公平、公正、公開的進行，呼籲大家並肩作戰，下架親共毀台的立委。

    顏寬恒表示，幾波民調都顯示，民眾對民進黨發起的全台大罷免並不買帳，且民進黨去年超徵五二八三億元，也不比照蔡政府「普發現金、還稅於民」，執政黨嘴裡喊藍白刪預算、沒錢可用，卻浪費民脂民膏來辦大罷免。

    楊瓊瓔表示，台灣正面臨國際經貿極大挑戰，需要團結，而不是撕裂，需要奮鬥，而不是仇恨。對於罷免成案，團隊會繼續一步一腳印，深耕地方，爭取更多支持，通過未來挑戰。

    而昨天為亡父舉辦告別式的江啟臣則指出，在至親離世、低調守喪的這段日子，有人藉此作文章、操作負面訊息，說不心痛是假的，但不予回應，因相信踏實做事比說話更有力量，用行動為人民監督政府、為鄉親大力發聲、努力推動國會外交，讓政府傾聽民意、讓世界看見台灣，呼籲支持者為豐原山城一起投下「不同意罷免」。

    對於羅明才罷免案成立，並於八二三投票，罷團「拔羅波」表示，當天是八二三砲戰紀念日，更是台灣守護民主的重要象徵。「當年八二三，我們用砲火擋下了共軍；今年八二三，我們會用選票淘汰出賣台灣的人。」

    羅明才回應說，民主國家不該出現如此全面性的罷免行動，這只會加深社會對立與不和諧，也浪費「民脂民膏」，他會做最好的準備，「當再選一次」。

    林思銘則聲明，面對惡意罷免，「我會戰到最後一刻，絕不讓獨裁者破壞民主的價值！」懇請鄉親在八月廿三日投下不同意罷免票。

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