大罷免31：0確定 罷藍委增江啟臣5人 8/23投票

中選會昨張貼罷免成案公告，成案立委包含新北市羅明才；台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣；新竹縣林思銘。（記者李文馨攝）

2025/07/19 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委罷免案確定有卅一件完成二階連署，首波廿四件罷免案將於七月廿六日投票。中選會昨公告第二波罷免案，包含新北市羅明才、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、新竹縣林思銘等五案全數成案，加上日前審定通過的南投縣馬文君、游顥案，八月廿三日共有七件立委罷免案將與核三重啟公投同日舉行。

羅明才、顏寬恒等人 上架罷免

經費部分，立委罷免案若以一件最高兩千萬元計算，卅一件罷免案共需六·二億元，再加上公投案十一億元，總選務經費共約十七·二億元。

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回顧大罷免歷程，藍營發動的綠委一階罷免共有十二案，但過程因偽造、死亡連署被檢調偵辦，最終全數覆沒、○案闖入二階連署；反觀公民自主發起的藍委罷免案，從一階提議卅五案、二階連署卅一案，最後到三階成案卅一案，罷團說，這代表每份連署書都是扎實的公民力量。

7罷免案、核三公投 同日舉行

對於第二波罷免案後續重要日程，中選會表示，七月廿八日前被罷免人提出答辯書、七月卅一日前發布罷免公告、八月三日完成投票人名冊編造、八月十三日至八月廿二日辦理公辦電視罷免說明會、八月十九日前公告罷免投票人人數、八月廿三日投開票、八月廿九日前審定並公告罷免投票結果。

根據「公職人員選舉罷免法」，投票的有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即通過罷免案。若投票結果遭否決，該位被罷免人的剩餘任期內，均不得再對其提議罷免。

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