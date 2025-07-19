蕭美琴訪捷克遭威脅事件》綠營譴責中國提案 藍白三度否決

（資料照）

2025/07/19 05:30

〔記者林欣漢、李文馨、陳政宇／台北報導〕副總統蕭美琴去年出訪捷克期間，被中國外交官追車跟監騷擾，甚至密謀衝撞座車。立法院民進黨團於立法院院會提案，嚴正譴責北京當局跨國恐怖主義行徑，但因人數劣勢，一直無法被未列入討論事項議程，昨天第三度遭到否決。民進黨團痛批，當國際社會挺台發聲反制，藍白卻再度噤聲，「請問藍白譴責中國很難嗎？還是根本不敢？藍白兩黨是不是只敢對內開罵，對中國一聲不吭？」

憲法第六十八條規定，立法院法定會期為每年二月至五月底、九月至十二月底。藍白聯手在五月廿日表決通過延會至七月卅一日止，這個月來，院會議程皆未於週二程序委員會敲定，都是週五院會進入討論事項前，才由國民黨團、民眾黨團提出議程草案並以人數優勢通過。

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民進黨團四日於立法院院會提出決議文，對於蕭美琴出訪捷克被中國蓄意威脅，要求立法院譴責北京當局並應嚴正道歉，盼朝野守護台灣主權與民主價值，並要求立院加速強化國安改革。但因人數不敵藍白，提案一直無法被列入議程，昨日又第三度遭到否決。

民進黨團提案表示，嚴正譴責北京當局跨國恐怖主義行徑，並要求中華人民共和國政府應立即對我國及國際社會公開道歉，承諾停止一切在國際社會中針對我國官員及人民的騷擾、恐嚇與暴力行動。

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