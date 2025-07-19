焦點評論》延會與罷免

（記者陳逸寬攝）

2025/07/19 05:30

記者陳政宇／特稿

立法院延會，原是應對重大國政、補足法案審議，如今創下史上最長延會紀錄，實際上是以拖待變。不論是撐起司法保護傘，或是修法討好選民、花公帑考察作秀，目的都不是為了民生審案，而是為了政治生命、自保躲案。唯有公民的覺醒與監督，才能終結這場國會亂象。

一延再延的會期，究竟做了什麼？在野黨聲稱因應關稅及重大議案，若真是如此，應採取鎖定議題的臨時會，而非毫無提案說明、空白授權的延會。

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數據會說話，延會期間的近四次院會皆草草結束，開會時間平均僅廿七．五分鐘，每次議程皆於開會當天倉促攤牌；八個委員會總計考察次數高達六十五次，下週排定的十三場委員會議程，高達九場考察、占比近七成。

顯然，藍白怕的並非法案審不完，而是司法追上門，包括傅崐萁、謝龍介、許宇甄等人，接連捲入幽靈連署或查水表等案件，延會至八月底剛好銜接九月新會期，司法保護傘開好開滿。上週強推普發現金的特別條例，除有侵犯行政權的違憲之虞，更有大撒幣綁樁、舉債救罷免之嫌，後果則是全民買單。

考察的現場，則是立委把官員當道具、進行政治宣傳的秀場，甚至是為自己未來的選舉鋪路。但諷刺的是，立法院今年國內旅費原被藍白通刪廿％，這批要求政府樽節開支的立委，非但不嚴以律己，反而在六月底就用掉六十三．五八％，迫使立法院秘書長周萬來發文示警。

在野黨一手高舉民生大旗，另一手卻拋下滿桌法案，以耗費公帑、犧牲國政為代價，換取個人政治利益。若公民再不積極自救，知識藍、經濟選民選擇沉默，血汗錢恐任由藍白繼續予取予求。

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