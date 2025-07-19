不明無人機群 連四天闖澎湖定海營區

澎湖定海營區遭不明無人機群連續四天闖入。（資料照，澎湖縣政府提供）

2025/07/19 05:30

警方追查幕後操作者

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕漢光四十一號演習連續十天舉行，列入澎湖演習場域的海軍定海營區，竟連續四日遭不明無人機群闖入，雖然官兵使用干擾槍射擊，並派員追蹤訊號，但無法鎖定來源，因此沒有抓到現行犯，已向馬公警分局報案，全力緝捕無人機群幕後操作者，釐清其動機。

根據了解，定海營區上空發現二至四台無人機盤旋，時間為七月十三日晚間八時許、十四日晚間八時許、十五日晚間八時許、十六日晚間九時許，馬公警分局十六日晚間十時獲報，但未發現可疑對象。海軍展開防空警戒（警三連）通報及應處（攜帶干擾槍），並通報地區憲警單位協處與蒐證，並持續由執勤人員對空警戒與搜索待命。

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定海營區為海軍提報予澎湖縣政府公告為無人機限制使用範圍，依澎湖縣政府六月二十四日公告，遙控無人機管理及取締分工，「如接獲通報違規地點為各管理機關管轄，由場地管理機關到場制止或排除，同時依行政程序法及行政罰法相關規定辦理調查事實、證據或相關處置，並將相關證據資料送交旅遊處裁罰」。

另外「軍事營區安全維護條例」八月上路，國防部預告重要軍事設施涵蓋七大類，包括軍用機場、戰備跑道、飛彈基地、軍艦、戰管雷達陣地等，馬公測天島海軍基地也列名其中，未經軍方的許可，不得有錄影、攝影等偵察行為，足生損害軍營安全，可處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

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