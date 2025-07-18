大安挺台灣 今牽手圍出民主防線

公民團體「大安強強滾」今天舉辦「牽手護大安，大安挺台灣」活動，展現台灣民主運動的薪火相傳。（大安強強滾提供）

2025/07/18 05:30

罷團「大安強強滾」舉辦牽手亮燈活動 展現民主運動薪火相傳

〔記者董冠怡／台北報導〕由提議罷免國民黨立委的公民團體「大安強強滾」舉辦的「牽手護大安，大安挺台灣」牽手亮燈儀式，今（十八）日下午五點半起，在信義路三段沿線及大安森林公園音樂台接力登場。「大安強強滾」表示，這場活動將以牽手舉旗、點燈、旗隊行進等方式，呈現從野百合學運、太陽花運動，到青鳥行動的「責任交棒、民主不斷」，展現台灣民主運動的薪火相傳。

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從野百合、太陽花到青鳥 如今大罷免

「大安強強滾」指出，從一九九○年的野百合學運、二○一四年的太陽花運動，到二○二四年的青鳥行動，台灣的民主始終靠一代又一代人民站出來守護。如今，面對權力濫用與民意被背離，在全台各地展開的「大罷免」行動，不只是一次次的投票，更是一場場延續歷史脈絡的問責實踐。邀請所有作為罷免行動重要推動者的公民，出席「牽手護大安，大安挺台灣」牽手點燈儀式，象徵歷史責任的交接與民主行動的延續。

牽手護大安 凝聚罷免羅智強決心

今晚活動將有各階段性代表進行授旗／領旗儀式的「公民力量戰車接棒傳承儀式」，由野百合世代領旗，依序交棒給太陽花世代、青鳥世代、各地罷團，以牽手舉旗、點燈、旗隊行進等方式，具象呈現「責任交棒、民主不斷」的傳承意象。罷免國民黨立委徐巧芯的「剷除黑芯」領銜人曹興誠等人也會致詞宣講，知名藝人楊烈、流氓阿德、裝咖人、拍謝少年也會出席夏夜民主音樂會，以精采演出響應。

「大安強強滾」表示，預計今晚七點廿六分，於信義路三段、大安森林公園沿線，舉行牽手儀式，用人民的身體與意志圍出一條民主防線，象徵凝聚罷免羅智強的決心；由於民眾響應熱烈，報名人數持續攀升，牽手範圍將進一步延伸向新生南路二段及和平東路二段擴展。

「除銹特攻隊」 今晚內湖737夜市掃街

此外，罷免李彥秀的「除銹特攻隊」今晚六點至八點將與民進黨市議員何孟樺，合體前往內湖七三七夜市掃街。罷團說，李彥秀這兩週將港湖重要路口都「申請」了一遍，想擋下罷免聲音，但團隊仍會繼續努力。

公民團體「大安強強滾」曾在四月舉辦「民主音樂宣講會」氣氛熱烈。（資料照）

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