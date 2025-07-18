新北中和投票通知單印錯 34.7萬份重印

新北市中和區罷免投票通知單印製錯誤，已全數回收重新印製完成。（張嘉玲提供）

2025/07/18 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕首波大罷免投票將在七月廿六日登場，新北市議員張嘉玲爆料，中和區九十三個里的投票通知單總計卅四萬七三六三份印錯，目前堆放在中和區公所一樓。市選委會表示，印錯原因是這次通知單上的QR Code碼功能未開放，已立即更正並全數重印完成，預計七月廿二日前分送至各家戶。

張嘉玲指出，中和區公所一樓放置印錯的投票通知單，全部用袋子包裝，準備拿去回收，經統計數量，包含中和區九十三個里，總共卅四萬七三六三份，疑似全數出錯。

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市選委會副總幹事黃堯章表示，以往投票通知單都會印製QR Code碼，民眾掃描後可查詢自己的投開票所等資訊，但這次罷免投票案未開放QR Code碼功能，因中央和地方溝通不足，導致印製出錯，公所人員測試時發現，已立即更正並重印新版本，不影響作業期程，有誤的投票通知單全部回收、統一銷毀，個資不會外洩。

黃堯章表示，七月廿六日罷免投票案，新北市共一四二萬餘人有投票權，目前投票通知單及罷免公告內容都已印製完成，已要求罷免選區內的各區公所，務必在七月廿二日前將資料分送至各家戶。

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