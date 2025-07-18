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    新北罷免電視說明會》林德福、張智倫缺席 罷團：逃避監督

    「護國大繞境」罷免宣傳活動昨日前往新北市掃街。（記者黃子暘攝）

    「護國大繞境」罷免宣傳活動昨日前往新北市掃街。（記者黃子暘攝）

    2025/07/18 05:30

    〔記者陳奕劭、黃子暘／新北報導〕面臨罷免的新北市國民黨立委林德福、張智倫，十六日都缺席公辦電視罷免說明會，隔天卻出現在街頭與社區共餐場合。雙和罷團批評，林德福、張智倫不向大眾交代選民關心的事情，一再躲避監督。林、張回應，將透過問政實績爭取民眾支持。

    雙和罷團質疑，林德福與立法院國民黨團總召傅崐萁長期政治互動密切，聯手推動國會擴權法案與預算凍刪，多年宣稱爭取捷運，但南北線被取消卻不抗議，光復線啟動可行性評估卻急著搶功，流於喊口號、事後沾醬油。

    雙和罷團指控，張智倫全程參與預算凍刪，支持租金補貼凍結、食安預算削減、電價補貼刪除等重大民生議題，力挺國會擴權，未清楚交代修法動機，呼籲民眾投下罷免同意票，讓問題不再被冷處理。

    林德福說，面對美國關稅戰、司法清算、錯誤能源政策等衝擊，民進黨發動惡罷只為了控制五權、集權專政，罷團不斷在雙和地區仇恨動員，背離民主政治精神，這種行為舉止更應向民眾解釋，他不挑起仇恨對立，不願國家空轉內耗，因此不出席電視說明會。

    張智倫表示，上任一年多來積極推動人行道改善工程、污水下水道接管，服務超過三千件，促成二二一件法案通過，用問政實績說服民眾。

    另外，監察院昨公告最新一期廉政專刊，張智倫母親、新北市議員陳錦錠和丈夫、前藍委張慶忠財力雄厚，二人名下共登記三三二筆土地、廿三筆建物，存款一一七五萬餘元，股票一億六六○六萬餘元等。

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