護國大遶境》藍白亂政 罷團：用罷免修正錯誤

護國大遶境人員在大太陽下，高舉旗幟和宣傳標語。 （記者賴筱桐攝）

2025/07/18 05:30

昨頂著高溫走完新北市 林右昌、蘇巧慧、吳思瑤到場聲援

〔記者黃子暘、賴筱桐、陳奕劭／新北報導〕反共護台志工聯盟、各罷團舉行「護國大遶境」罷免宣傳活動，昨天到新北市掃街，民進黨秘書長林右昌、立委蘇巧慧、吳思瑤等人到場聲援。三人表示，藍白主政的國會失序，七月廿六日決戰日，盼大眾投下同意罷免票，守護台灣民主社會。

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林：藍白主政的國會已失序

林右昌指出，藍白主政的國會已失序，對媒體與公民的批判監督充耳不聞、視而不見，如今立院失去制衡，正因如此，公民站出來推動罷免，卻遭國民黨執政縣市用行政手段干擾、阻礙，最後階段民進黨將強力監督各縣市政府是否干擾罷免行動，並力求立即排除，這也是民進黨守護公民運動的責任。

蘇巧慧、吳思瑤表示，罷免目的並非要讓民進黨「五一戰隊」變成「七一戰隊」，也不是藍綠白比拚，而是促使國會恢復民主，恢復為台灣人的國會，讓台灣永遠是台灣人的台灣；罷免一、二階段，公民團體走在最前線，第三階段投票，民進黨公職人員與公民團體並肩同行。

推動罷免國民黨新北市立委葉元之的公民團體「板橋大刪元」發言人莫莉說，藍白立委毀憲亂政，罷免是用合法合憲手段，修正曾經犯下的民主錯誤，若大罷免失敗，民主秩序、憲政體制將持續被無限制破壞。

此外，「護國大遶境—徒步護台灣」行動昨天走完新北市，上午市議員鍾宏仁、林秉宥號召隊伍在新莊地藏庵集結，往板橋、中永和方向行進，終點抵達新店行政園區，參與人員頂著烈日高溫、汗流浹背，沿途高喊「大罷免、大成功」，途中不少民眾響應，主動加入徒步行列，呼籲民眾七月廿六日出門投下同意罷免票。

板橋大刪元、五一戰隊 站路口催票

此外，「板橋大刪元」、「五一戰隊」立委蘇巧慧、邱議瑩、林楚茵、張宏陸與市議員石一佑等人，昨天一起站路口催票宣傳，高喊「七二六投同意，大罷免大成功」口號，沿途民眾、機車騎士比讚，給予加油打氣。

「板橋大刪元」昨晚邀請民進黨立委郭昱晴掃街宣傳。針對部分縣市出現罷免選舉公報與反罷文宣一起遞送情況，郭昱晴認為，最後倒數階段，各地行政不中立事件可能陸續發生，希望藍營執政的地方政府維持行政中立，尊重人民的罷免權利。

「護國大遶境」新北掃街，民進黨秘書長林右昌、立委蘇巧慧、吳思瑤到場響應。（記者黃子暘攝）

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