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    涉詐議員助理費 前政院南辦副執行長陳慧玲起訴100萬交保

    前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲，擔任澎湖縣議員涉詐領助理費提起公訴。（資料照）

    前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲，擔任澎湖縣議員涉詐領助理費提起公訴。（資料照）

    2025/07/18 05:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前行政院南部服務中心副執行長陳慧玲與夫婿蔡燈財，擔任澎湖縣議員期間，涉嫌利用人頭詐領助理費，經澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠指揮偵辦，昨全案偵查終結提起公訴，並將在押被告陳慧玲夫婦一併移審澎湖地方法院，法院裁定二人各以一百萬元交保。

    起訴書指出，陳慧玲自二○一四年十二月二十五日起至二○二二年十二月二十四日止擔任澎湖縣第十八、十九屆議員，由其夫蔡燈財向澎湖縣議會虛偽申報親屬許姓、陳姓、洪姓、洪姓等人為陳慧玲公費助理，致澎湖縣議會按月將「每月助理補助費」及每年「年終春節慰勞金」等費用分別撥付至許姓等人之金融帳戶內，再由蔡燈財將詐得之助理補助費，用以支付生活開銷或繳納其名下信用卡費及孝親費等用途，共向澎湖縣議會詐取六四五萬一二三四元。

    澎湖地院昨以合議庭審理，主任檢察官未到庭，只在起訴書述明若要交保，必須戴電子腳鐐。陳慧玲、蔡燈財在庭上表示，他們已經認罪，沒有串證之虞，也無資力逃亡，應無配戴電子監控設備之必要，請法院裁定停止羈押，准予交保，或限制住居、出境或出海即可。

    夫婿蔡燈財也一百萬交保

    法院裁定陳慧玲、蔡燈財各一百萬元交保，責付給蘇育德議員。限制住居、禁止出國及出海八個月，每週三、六晚上六到八點，在住家門牌拍照傳到法院，不用配戴電子腳鐐。

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