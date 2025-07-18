推「傅崐萁催眠曲」 張峻酸傅吹牛臉不紅氣不喘

議長張峻發表「傅崐萁催眠曲」影片，呼籲花蓮人不要又被騙。（取自議長張峻臉書）

2025/07/18 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大罷免投票昨倒數九天，花蓮縣議會議長推出「傅崐萁催眠曲」影片，狂酸傅崐萁二○一九年出獄時搞「千人迎接」大場面，還狂吹「國道六號兩年通車」，喊話喊得臉不紅氣不喘，六年都過去了，張峻說，這證明傅崐萁就是在吹牛，讓花蓮人空歡喜，請大家七月廿六日記得投下罷免同意票。

籲花蓮人別再被騙 26日投下罷免同意票

花蓮縣議會議長張峻最近公布「傅崐萁催眠曲」系列影片，昨最新版本講國道六號，把傅崐萁違反證交法入獄服刑、二○一九年出獄時，動員超過千名地方支持者在監獄門口相迎，夸夸其談「我們不只要蘇花改二期（蘇花安）馬上動工，讓台北到花蓮有安全回家的路，更要同心協力打通國道六號，讓台中花蓮成為共同生活圈」、「翻轉東西部、打造亞洲觀光大城市」。張峻說，系列影片就是要讓傅崐萁「自己打臉自己」。

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張峻說，傅崐萁夫妻在花蓮廿幾年，一大堆空話喊得震天嘎響，包括他日前公布的傅崐萁催眠曲系列一「花蓮鯉魚潭高空纜車計畫」與「六十石山空中纜車計畫」，傅曾在議會誇稱將帶動南北纜車計畫、接下來就有六星級七星級飯店進來；系列二則是「斥資卅億打造太魯閣國際觀光劇場」，其他還有國際跑馬場、F1賽車場，證件講得天花亂墜，但沒一條實現！

張峻強調，傅「蕩氣迴腸，賺人熱淚」的監獄前演說，喊得臉不紅氣不喘，還多次稱國六可以開國際標，兩年通車，結果根本是空歡喜一場！張峻說，花蓮人真的別再被騙，不要再傻傻的信了，七月廿六日呼籲民眾一起投同意罷免傅崐萁，以徹底改變花蓮。

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