新北八里區罷免公報 也被控夾帶洪孟楷文宣

桃園、花蓮先後傳出有罷免公報夾帶反罷免文宣投遞狀況，新北市議員鄭宇恩表示，八里區埤頭里選民陳情收到罷免公報夾帶藍委洪孟楷反罷免文宣。（鄭宇恩辦公室提供）

2025/07/18 05:30

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕繼桃園、花蓮傳出罷免公報夾帶反罷免文宣的投遞狀況後，新北市八里區昨也發現罷免公報夾帶國民黨立委洪孟楷的反罷文宣。八里區長林銚傑澄清，昨天上午收到公報，里長下午三點開始發送，洪孟楷服務處團隊下午四點在當地宮廟集合發文宣，並非公所夾帶；洪孟楷回應，文宣都是志工自行投遞，請外界不要胡亂指控。

洪孟楷：文宣是志工自行投遞

新北市議員鄭宇恩接獲八里區埤頭里選民陳情，發現疑似罷免公報夾帶洪孟楷反罷免文宣投遞。她質疑，此舉若屬實，就是嚴重踐踏行政中立、對制度的嘲弄，陳情民眾所住社區無法投遞廣告，到底是誰同時放置罷免公報和反罷文宣？市選委會應秉持行政中立，從嚴徹查、處理。

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林銚傑表示，昨早收到公報後，他在場監督裝訂，絕對無夾帶文宣，裝訂完約下午二點半，埤頭里長約下午三點開始發送。洪孟楷服務處團隊約下午四點在當地宮廟集合後，開始在周邊發放文宣，由於時間接近，民眾可能因此同時收到罷免公報和文宣，但絕非公所夾帶。

林銚傑強調，對方如何進入社區不得而知，但公所確認行政中立，「不能因為同時看到二份文宣，就說是我們夾帶的」，盼澄清疑慮，否則很冤枉。

洪孟楷說明，為了宣傳反罷免，選前關鍵時刻發放文宣，爭取民眾認同再正常不過，該地區文宣皆由志工徒步挨家挨戶投遞，因罷免公報在此時寄發，就被綠營議員以為「撿到槍」，綠營上演自導自演，台灣人民只會更唾棄這種罷免奧步。

罷團批洪知法犯法 沒資格當立委

罷團「罷洪！刻不容楷」發言人Sarah批評，太離譜了，罷團宣傳都知法守法，但洪孟楷竟知法犯法，不尊重台灣的法律，這種人已經沒資格繼續待在國會當立委。

新北市選委會副總幹事黃堯章說，若有類似情形不允許，將透過區公所要求嚴守行政中立。

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