花蓮罷免公報被爆夾帶傅崐萁文宣 村長稱分開發送

有民眾發現投票通知單連同傅崐萁的反罷免文宣一起放在信箱。（民眾提供）

2025/07/18 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免立委傅崐萁投票將在廿六日舉行，最近花蓮縣選委會委託各鄉鎮市公所開始發放投票通知單及罷免公報，有民眾爆料指出，吉安鄉仁和村長發送投票通知單的時候，還順便夾帶傅崐萁反罷免文宣，也有民眾發現家中信箱通知單跟反罷文宣是一起投遞在信箱。仁和村長陳淑美強調是兩碼子事，她都是分開發，沒有夾帶文宣。

縣選委會：文宣先投入信箱

縣選委會指出，明確要求所屬分送人員應恪遵行政中立，不得夾帶任何文宣資料。相關注意事項並已透過協調會、教育訓練及宣導單張等方式反覆強調，特別要求分送人員務必遵守選罷法規定，確保選務公平中立。針對外界質疑吉安鄉個案，責成鄉公所即時調查，並由本縣各選務作業中心同步查察。經回報確認，各村里鄰長於分送罷免公報與投票通知單時，並無夾帶任何非屬選務資料，而網傳文宣應為其他團體稍早已投入信箱，與本次選務資料並無關聯。

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花蓮縣選舉委員會指出，近期流傳有關「選務資料遭夾帶文宣」訊息，經查證皆與實際情況不符，惟已造成部分民眾誤解與不安。民眾對於選務工作若有疑義，歡迎直接向選委會查詢，以確保資訊正確。持續秉持依法行政、公正中立原則，落實各項罷免選務作業，確保制度之公平性與人民權益不受影響。

縣議員批「傅不值得你們違法」

「傅崐萁不值得你們違法」，縣議員楊華美強調，罷免投票最後八天，傅崐萁非常著急，用盡全力動員村里長系統發放文宣，目前已經收到三則民眾訊息，發文宣者的行為都已在違法邊緣，其中有發文宣的人竟然跟民眾說：「罷免傅崐其就沒有一萬元」？光這句話，就非常有機會構成選罷法第九十九條的賄選要件。

楊華美並說，投票通知單是村里長或鄰長協助發放，正在行使公務的人，怎麼可以藉機宣傳反罷，這不只是濫用行政權力資源，更有可能違法。

對於投票通知單夾帶文宣，國民黨花蓮縣黨部、發言人吳建志回應說，「不可能」，現在雙方都大量的發放文宣，有時候可能就是剛好文宣、通知單都在信箱內，國民黨不可能去指示、要求夾帶文宣。

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