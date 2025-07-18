罷免公報夾反罷文宣 法界：可判刑3年

罷免魯明哲團隊指出，有鄰長違法夾帶魯明哲宣傳文宣。（罷團提供）

2025/07/18 05:30

黃帝穎：違反行政中立原則 更觸犯選罷法

〔記者林哲遠、黃子暘、陳政宇、劉詠韻／綜合報導〕首波大罷免將於廿六日投票，桃園市卻在選前爆發選務不中立爭議，罷免國民黨立委魯明哲團體「破蛋除魯」獲民眾通報，鄰長將「反罷文宣」連同罷免公報及理由書一同發送。律師黃帝穎昨表示，投票公報夾帶反罷免文宣，不僅違反行政中立原則，也已違反選罷法，涉有刑事責任，最重可處三年徒刑。

林右昌籲桃園市府、選委會 究責懲處

黃帝穎指出，依公職人員選罷法第五十條，中央及地方各級機關在選舉或罷免期間，不得從事與競選或罷免宣傳有關之活動；違者依同法第一○四條規定，可處三年以下有期徒刑。

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罷團點名魯明哲 停止干擾罷免不當行為

民進黨秘書長林右昌昨出席「護國大遶境」新北市場活動也指控，魯明哲的選區被發現有不同意罷免文宣，跟罷免公報一起投遞到民眾信箱的狀況，這種不當行為違反選舉罷免的公平原則，呼籲桃園市府、桃園市選委會應立即追查、究責、懲處，勿使不當作為破壞台灣民主，影響選舉罷免公平性，他表達強烈譴責。

民進黨桃園議會黨團昨偕罷團召開記者會，呼籲桃園市長張善政、副市長蘇俊賓應遵守行政中立原則。桃三領銜人大媽則向魯明哲喊話，呼籲魯停止干擾罷免的所有不當行為，讓選舉罷免回到公平、公正，讓人民能作主，讓民主活在陽光下。

民進黨議會黨團總召李宗豪則強調，桃園市行政不中立的事情不該再發生，民進黨團絕對會與罷團站一起，來對抗桃市府行政不中立的行為。

黨團副總召黃家齊批評，張善政在議會備詢時，曾公開簽署「反對惡罷」連署書，造成鄰長、里長上行下效，對在街頭努力的民團來說相當不公平。

「行政不中立在桃園並非個案！」議員許家睿透露，在桃六選區也有民眾向他投訴，鄰長在發送通知單時，公然藉發放通知之便，宣傳反罷免立場；更有網友揭露，里鄰長發通知時，夾帶被罷免人相關文宣。

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