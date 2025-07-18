視導城鎮韌性演習 賴︰朝野團結 反共反併吞

賴清德總統昨在台北市長蔣萬安、美國在台協會處長谷立言等人陪同下，前往台北中山國小視導城鎮韌性演習。（記者田裕華攝）

2025/07/18 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市「城鎮韌性演習」昨下午登場，賴清德總統由台北市長蔣萬安陪同視導在中山國小進行的急救站及收容救濟站開設演練；賴清德致詞時強調，演習不是挑釁，台灣有颱風、地震，全社會防衛韌性有必要；加上強權威脅不斷，盼透過備戰來避戰，達到和平目標。朝野團結要有反共、反併吞、護主權、護民主的共同信念。蔣萬安也說，團結來自「槍口絕對不對內」的共同信念，一致對外、不分朝野、台灣優先、蒼生為念。

蔣萬安︰團結來自「槍口不對內」

蔣萬安昨全程督導演習過程，先至松山區公所視察避難演練、捷運松山站視察避難準備、在捷運小巨蛋站視察民生必需品配售演練、到中華電信信義園區督導戰時關鍵基礎設施搶救及大傷救援演練；最後到中山國小陪同賴清德視導戰時急救站及災民收容救濟站開設演練。

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賴清德視察結束後致詞，肯定演習逼真。他強調，演習不是挑釁，台灣有颱風、地震，全社會防衛韌性有必要，加上強權威脅、文攻武嚇、滲透統戰，台灣除了做好準備，沒有其他選擇，透過備戰來避戰達到和平目標。

賴清德提到，多位外賓蒞臨演習現場，是用行動表達支持台灣，一個更有韌性的台灣是印太區域和平的關鍵，也讓國際知道台灣絕對有能力守護國家主權，維護民主自由。不分朝野、黨派、族群、地域，只要團結，一定能克服難關跟挑戰。

賴清德說，團結要有「反共、反併吞、護主權、護民主」的共同信念，強化國防力量、經濟韌性，跟民主陣營並肩的具體行動才能發揮效果，讓中華民國派反共、台派守護台灣，讓「反共護台」成為守護台灣必要、真實、具體的行動。

蔣萬安也提到，這次演習有心理戰、假訊息的想定，日後可以加強反情報、諜報、資訊安全、國家機密保護等面向；真正的韌性不是冷冰冰的設備或制度，而是當危難來臨時，真正站在一起、信任彼此的集體意志。

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