待遇加碼奏效 軍校1687人報到 創新高

（資料照）

2025/07/18 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部長期致力提升軍人福利待遇及從軍光榮感，據統計今年國軍三軍七校在上月底完成報到人數達一六八七人，刷新歷史紀錄，亦顯示政府禮遇軍人方針逐漸奏效。

超出總招生員額211人

據最新統計，國軍三軍七校包括陸軍官校、海軍官校、空軍官校、政戰學院、國防管理學院、國防理工學院及國防醫學院今年度總招生員額為一四七六人，報名人數卻超過四千人，最後在六月底完成報到人數達一六八七人，多招二一一人，創下史上最多人報到入學紀錄。對此，國防部昨向記者證實數據屬實，但對細節不予評論。

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總統賴清德今年三月宣布國軍待遇調整方案，全面提升志願役勤務加給、戰鬥部隊加給等方案，自四月一日起實施生效，作戰部隊基層士官兵每月加給最高增加一萬二千元。其後，立法院六月十日再三讀通過「軍人待遇條例部分條文修正案」，將現行一萬五千元的志願役加給提升至三萬元，經總統府六月廿八日公告後，明年元旦起實施。

國防部發言人孫立方中將當時受訪說，政府對官兵福利待遇的重視，包含四月一日先針對志願役加給做調整，同時調升戰鬥部隊加給，七月起包含登機優惠措施，未來也有企業敬軍等優惠。

國軍加薪同時提升留營及再入營誘因，不過，國防部近日預告「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」第三及第六條修正草案，將留營、再入營的條件修嚴。原條文規定最近或離營前一至三年「未受品德類記過以上之處分」即可，新條文則更新為「一年至三年未受撤職、降階、記大過、悔過，逾受二個月本俸（薪額）之財產懲罰，或品德類記過之懲罰。但累記申誡三次視為記過一次、記過三次視為記大過一次，不在此限」。

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