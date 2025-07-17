《竹市罷免電視公辦說明會》 罷團猛批不適任 鄭正鈐、高虹安反駁

新竹雙罷電視公辦說明會，罷團領銜人戴振博批鄭正鈐親共踐踏台灣主權。（記者洪美秀翻攝）

2025/07/17 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市是全台唯一立委、市長雙罷免的縣市，新竹市選委會昨天舉行罷免案電視公辦說明會，新竹雙罷領銜人戴振博在會中猛攻國民黨鄭正鈐與中共眉來眼去，涉及中資等國安爭議，並細數高虹安涉貪停職無心市政及男友干政，住豪宅搭豪車，停職後還濫用市府資源進行反罷免活動，已不適任立委與市長，號召市民廿六日出門投罷免同意，下架鄭正鈐與高虹安。

被指涉國安爭議 鄭反擊遭抹紅

鄭正鈐反擊遭綠營抹黑、抹紅，稱民進黨是當家鬧事，大罷免就是奪權、清算，打壓監督政府的力量，稱為竹市爭取增加二九三億的財劃法財源，如果大罷免成功，國會將成綠營一言堂。

請繼續往下閱讀...

戴振博說，鄭正鈐與其他藍營立委強行通過國會擴權法案，與中國共產黨友好，踐踏台灣主權。甚至接受中國競選物資，傳送政府檔案到國台辦，甚至向廠商索賄供養助理，已遭台北地檢署分案調查。藍白所稱修正財劃法，卻影響中央政府擴大租金補貼、育兒津貼等攸關民生重要政策，藍白毀憲亂政，配合中共，目的是讓台灣內耗，進而弱化國力。

挨批市政吊車尾 高稱前市府留問題

戴振博說，新竹市政連三年評比吊車尾，多項政見跳票，關埔空橋才開工就造成鄰損停工、自由車場淪為「摔車場」、中央補助款連續被收回，高虹安更利用行政資源宣傳反罷免、利用市府官方臉書直播反罷免，濫用行政資源。有關棒球場相關缺失，也質疑高虹安一味甩鍋給前朝，市民都支持只要有證據就辦；但如果沒有證據就指控，這就是政治操作。

高虹安反駁稱上任後市政屢獲得國內外多項大獎肯定；至於市政延宕與補助收回，許多都是前市府遺留問題，並提新竹棒球場在前市府任內開幕，但爆出多項工程缺失，市府已將相關事證送檢調，並反問難道這些前市府都沒有責任，還是惡劣統包商有可憐之處？

新竹市罷免案公辦電視說明會上，被罷免人高虹安述說多項市政成績，並持續操作棒球場大秘寶。（記者洪美秀翻攝）

新竹市罷免電視公辦說明會，被罷免人鄭正鈐稱若大罷免成功將沒收選舉，國會將成綠營一言堂。（記者洪美秀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法