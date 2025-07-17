桃園護國大遶境 喊罷免是愛守護後代

「護國大遶境」從蘆竹區多加教會出發，經桃園到龜山等區。（記者周敏鴻攝）

2025/07/17 05:30

從蘆竹經桃園走到龜山 沿路民眾熱情打氣 高呼大罷免大成功

〔記者周敏鴻、余瑞仁、黃政嘉、陳璟民／桃園報導〕宣傳大罷免國民黨立委的「護國大遶境」隊伍，昨在桃園市第三天掃街路線由蘆竹經桃園到龜山等區，時有民眾熱情高喊「大罷免，大成功」，表達支持並打氣；議員陳雅倫受訪說，越來越多鄉親表態力挺罷藍委，證明桃市罷團聯合作戰非常成功，六席藍委統統配合立法院國民黨團總召傅崐萁搞擴權、毀憲亂政、亂刪凍國家預算，沒有一個是無辜的，六區全罷就是總

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議員批萬美玲隨傅亂刪預算 致民生工程延宕

護國大遶境隊伍昨早在罷免第一選區立委牛煦庭的蘆竹區連署站點多加教會集結，議員許清順、余信憲與罷牛志工，齊呼「七二六投同意，反共更有力」、「罷免是愛，守護後代」後，頂著烈日高溫持罷免旗幟、標語開步走，議員李宗豪、陳雅倫在龜山接力陪走到新北市新莊區。

余信憲表示，國家正面臨抉擇，不能讓親共勢力掌握台灣的未來，第四選區立委萬美玲是桃園人選出來的，她進了國會卻配合傅崐萁大幅刪、凍政府重要預算，導致像台電電線桿地下化等民生工程被迫停擺延宕，也幫傅強行通過財政收支劃分法，造成中央可運用預算大減，還讓部立醫院經費吃緊，護理人力負擔更沉重，市民不應再沉默，必須挺身罷免萬美玲。

幼兒園投票日辦研習惹議 決改期

有讀者投訴，市立大園幼兒園將在罷免投票日辦全日教育研習，恐影響相關人員行使公民權益，但園方澄清，教育部國教署媒合師資，三月間就訂於本月廿六日舉辦研習，十一名行政人員參加，事後獲悉逢投票日，經詢講師無法改期，再經內部溝通，三人住外縣市要返鄉投票而無法參加研習，五人表示不影響參加研習，三人完成投票來研習，園方仍給予研習時數，權益均受尊重，現在既遭疑慮，決將研習改期。

藍辦大內壢團結之夜 蔣萬安站台

罷免第三選區立委魯明哲的「破蛋除魯」團隊昨前進傳統深藍的忠貞市場，發送罷免文宣小物並籲請選民支持罷魯，反應熱烈；魯陣營則是昨晚於內壢忠孝公園辦「大內壢團結之夜」，台北市長蔣萬安站台時說，民進黨為何發動罷免？因為選輸就翻桌，「我們能做的，七二六投不同意罷免」，關鍵在投票率，鄉親一定要打電話、傳LINE，拉票催票。

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