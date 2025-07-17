黃建賓刪防疫預算 東基醫師：等同砍台灣人的命

東基醫院醫師劉漢鼎呼籲為挺台東人健康，罷免黃建賓。 （記者黃明堂攝）

2025/07/17 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕國民黨立委黃建賓在罷免答辯書中強調「醫護人員獎勵金加碼」，挺醫護、留人才，守護台東人健康，並指萬一罷免成功，執政黨恐將翻臉不認，台東人福利將成空。東基醫院醫師劉漢鼎則批黃建賓聯合國民黨其他立委刪減衛福部經費，削弱護理人力，一刀刀砍下健康保障。

劉漢鼎：無法宣導致疫情防控受阻

劉漢鼎說，國內新冠疫情持續上升，黃建賓刪除衛福部六○％的宣傳預算和凍結七○％業務費用，防疫預算至少被刪減了三七八三萬，衛福部的宣傳預算驟然刪除，當發生疫情時，因無法宣導，導致疫情防控工作受阻，而使疾病蔓延。業務費用的凍結，更是將會讓全民心理健康、癌症篩檢、護理人力整備、優化兒童醫療、防疫整備、慢性病防治、幼兒托育安全等，各項計畫皆會因此停滯。

請繼續往下閱讀...

劉漢鼎說，台東人口中，年長者及年幼者眾多，是疾病傳染高風險族群，黃建賓為了惡鬥政府，刪減凍結防疫預算，不顧台東人的死活。黃建賓砍的，不只是預算，是台灣人民的命！

劉漢鼎說，黃建賓削弱護理人力整備與急診資源，這些預算，本該用來守護大家的健康安全，卻在黃建賓算計下成為犧牲品。台東人不能再沉默，廿六日為了家中長者與孩童的健康著想，一定要站出來，投下「同意罷免黃建賓」這一票！

池上鄉長林建宏 表態支持大罷免

另外，池上鄉長林建宏在全縣各鄉鎮市長中率先表態支持大罷免，批黃建賓並沒有代表台東的鄉親落實職權，為台東爭取監督任何建設預算，在立法院唯一的表現就是在立法院舉手，只要是國民黨、民眾黨提的法案他就舉手，不知道要刪除什麼預算也舉手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法