檢舉洪孟楷反罷發走路工 李宇翔提事證

2025/07/17 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市議員李宇翔爆料藍營為讓七一九「反惡罷新北愛國者行動」人山人海，祭出「領五百走路工」手段，藍委洪孟楷等人認為指控不實，前天到新北地檢署按鈴申告罷團，而李宇翔昨赴調查局新北市調查處，提供資料具名檢舉「讓調查局查清楚」。

李宇翔近日接連爆料，指上週新北勇消救人溺水殉職，藍委洪孟楷疑似聯手新北市府動員警義消參與反罷造勢引發爭議，又指控國民黨為了讓七月十九日反罷活動聲勢浩大，竟又祭出「領五百走路工」。立委洪孟楷、羅智強及國民黨新北市主委黃志雄，大動作到新北地檢署，對罷團提告。

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李宇翔昨上午偕同律師張智偉，赴調查局新北市調查處遞交相關事證，他表示，國民黨七一九動員涉及宮廟跟陣頭系統，消息來源則是從淡水傳出來的，目前自己手上已有LINE對話記錄、具體時間和集合地點，也承諾造勢活動後，會給每個參加的人五百元，此已涉及走路工的賄選行為。

李宇翔指出，國民黨新北市黨部雖然回應此事是子虛烏有，但消息傳出後，這位動員的人還向被動員的人說，國民黨已經下令五百元的事就不要再提了，但五百元還是會照發，他要求國民黨要站出來說清楚，如果認為他造謠為何不敢告他，他已檢具相關事證讓調查局查清楚。

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