護國大遶境﹢五一戰隊 合力催票大罷免

護國大遶境抵達林口，一行人合影。（記者陳奕劭攝）

2025/07/17 05:30

徒步、車掃汐止、林口、淡水、中和

〔記者陳奕劭、羅國嘉、俞肇福／新北報導〕「護國大遶境」昨天分別在新北市汐止區與林口區，以徒步、車輛掃街，志工和民眾沿途高喊「大罷免大成功」。民進黨立法院黨團「五一戰隊」昨天也分別往汐止、淡水與中和站路口催票，民眾紛紛比讚。

汐止區護國大遶境車隊從水返腳公園出發，大喊「罷免投同意、反共更有力」；議員張錦豪、周雅玲騎著機車，民進黨立院總召柯建銘的助理周軒持麥克風在車上宣講；在汐止區重要幹道穿梭，提醒民眾下週六投票，路上不時有民眾按喇叭相挺，也有民眾開窗隔空喊加油，鼓舞著大遶境的車隊。

請繼續往下閱讀...

民進黨立法院黨團組成的「五一戰隊」，昨天兵分多路前往汐止區、淡水區和中和區站路口催票。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則前進淡水，吳思瑤表示，日前去過新竹、台中各地與罷團並肩作戰，感受到選民強烈下架不適任立委的熱情。在淡水民眾回饋也很直接、熱烈，所以新北五席︰洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福及廖先翔非罷不可。

汐止的沈發惠、張宏陸、徐富癸、范雲、張雅琳等兵分兩路，在汐止區路口高喊「罷免投同意，反共更有力」、「罷免投同意，國會有秩序」。民眾搖下車窗向「五一戰隊」比讚。

有民眾按喇叭相挺 也有開窗喊加油

張宏陸說，從來沒有看過立法委員反對地方建設，還帶頭砍地方預算的立法委員，這就是汐止選出來的立法委員；另外，現在這些國民黨立委的行為，在以前就是共匪，國人難道願意讓「這樣的共匪」當選中華民國的立法委員嗎？我們是反共護台的罷免，所以懇請大家出來投同意票！讓台灣民主繼續存在，讓中華民國繼續存在。

立委林淑芬、李坤城、陳俊宇等人昨天在中和路口催票宣傳，有機車騎士路過默默比讚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法