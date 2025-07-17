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    盧秀燕淹水時跑外縣市 學者籲加強監督

    中台灣教授協會指市長盧秀燕在台中因風災淹水時還跑外縣市反罷，呼籲市民監督失職的市長。（記者叢昌瑾攝）

    中台灣教授協會指市長盧秀燕在台中因風災淹水時還跑外縣市反罷，呼籲市民監督失職的市長。（記者叢昌瑾攝）

    2025/07/17 05:30

    〔記者蘇孟娟、陳政宇、黃旭磊／綜合報導〕大罷免倒數計時，台中市長盧秀燕近來化身超級助講員，到各地幫國民黨面臨罷免的立委助陣，十六日盧秀燕在台中市沒有公開行程，赴台北演講，下班後直奔子弟兵藍委廖偉翔廟口開講助講，台中市議員陳淑華質疑盧秀燕已把市政放兩旁，只為搶救台中三子弟兵的「政治災情」；中台灣教授協會也指她在台中因風災淹水時跑外縣市反罷，發言又混淆視聽，呼籲市民監督失職的市長，大罷免投同意票，「讓盧秀燕回市政府上班」。

    盧秀燕近來戰鬥力十足，連連幫各縣市面臨罷免的藍委助講，十四日自曝當天在台北、桃園及台中奔波四百公里「救六名立委」，盧秀燕昨台中市無公開行程，北上參與中華民國三三企業交流會並演講，晚上則跟南投縣長許淑華合體挺廖偉翔的廟口開講。

    中台灣教授協會理事長楊聰榮指出，台中市四、五日因颱風多處積淹水，盧秀燕未在第一線指揮救災，均在北部參加反罷免活動，已是對職務倫理與公眾信任的最大背叛；協會批盧也在空氣污染等環境治理上推卸責任、混淆視聽，籲市民監督失職市長，大罷免更要投下同意票，讓盧回市政府上班。

    陳淑華指出，台中在這次風災曝諸多市政缺失，盧秀燕仍頻跑外縣市反罷助講，顯然她已無心市政，只顧搶救子弟兵的政治災情，籲民眾用同意罷免向盧秀燕說「不」。

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