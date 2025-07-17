青鳥回歸 台中市府前公民開講

志工熱烈宣講，呼籲投票同意罷免。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/17 05:30

廣場設民主肥皂箱 市民接力發言 籲同意罷免護民主

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕大罷免投票倒數計時，去年因藍白立委在國會擴權毀憲亂政激發的「青鳥行動」，十六日晚間回歸台中市政府前廣場設民主肥皂箱，號召公民自由開講，吸引不少公民發聲盼號召台中第四、五、六區民眾，投下同意罷免票，向一年來仍違法亂紀癱瘓國會、親共賣國的藍白立委說「不」護民主，更給全力護航不適任藍委的台中市長盧秀燕「顏色瞧瞧」。

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賴佳微 當「敲羅」志工發文宣

此外，罷免台中市第六選區國民黨立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」十六日出現特別的志工，前台中市議員賴佳微走進中六選區市場及街頭幫發文宣，號召民眾投同意免票下架不適任立委，「敲羅行動」說，賴佳微經歷了不為人知的言語霸凌壓力與痛苦，感謝她勇敢站出來，也希望更多人看清真相，下架不適任立委；「中四廢翔」持續陸戰宣傳「拉一個沒有寫過連署的」的去投同意罷免票就會贏。

拉沒連署的投下同意票 就會贏

昨晚「青鳥回歸」在台中市政府廣場開講，公民接力表達反對國民黨及民眾黨在國會違法亂紀的作為，有公民表示，去年五月因立法院通過國會擴權、癱瘓國家法案，青鳥到市府抗議，沒想到過了一年藍白仍在癱瘓國會，甚至舉債來普發現金債留子孫，青鳥與民團回歸，無法再忍受國家仍被藍白立委敗壞，呼籲投同意罷免，更要讓台中市盧秀燕知道護航三個市區藍委，護航有多大力，選民七月廿六日罷免投票反彈作用力就有多大。

綠議員︰把同意變成行動與力量

民進黨議員黃守達與前議員張耀中均聲援活動，黃守達說，「逆風向前」是台灣人的精神傳統，台灣人走過包括飛彈危機、疫情等，每次均堅持下來後重生，變得「愈來愈台灣」，呼籲公民參與罷免投票，把同意變成行動、把同意變成力量，更讓藍白知道台灣的未來不是由投機、失敗者決定。

張耀中則指出，台中市長盧秀燕近來在各地幫藍委助講反罷時，諸多荒腔走板的發言，她因接連兩次市長選舉的勝選忘我，籲公民一起投下同意罷免，「給盧秀燕顏色瞧瞧」。

青鳥昨晚重返台中市政府廣場宣講。（記者蔡淑媛攝）

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