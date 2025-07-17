罷免說明會》罷團批丁學忠跟黨意走 忘了人民是頭家

反共護台志工聯盟昨晚在雲林褒忠夜市廣場舉辦晚會，呼籲罷免立委丁學忠，上千位民眾到場支持，場面熱絡。（記者李文德攝）

2025/07/17 05:30

王國維︰雲林被刪37.6億補助 丁難卸責 丁︰沒貪污違法 罷免沒正當性

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣第一選區立委丁學忠罷免案將在廿六日投票，雲林罷團全力衝刺，領銜人王國維在公辦電視說明會中批，丁身為立委卻對政策一知半解，法案都是跟著黨意走，沒時間讓他當完任期；反共護台志工聯盟昨天在雲林褒忠夜市廣場舉辦公民晚會，現場逾千人高喊「罷免丁學忠，國會不走鐘」，氣勢高昂。

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晚會千人喊 罷免丁學忠 國會不走鐘

雲林縣選舉委員會即日起至廿五日播出丁學忠罷免案公辦電視說明會，王國維指出，藍白立委上任提各種違憲法案，丁學忠跟著政黨政治鬥爭，忘了人民是他的頭家，強行通過連署檢附身分證影本的規定。

還有他政見寫「反對巧立名目編列特別預算」，卻支持花東三法、財劃法修正案等錢坑法案，破壞國家財政紀律，行政院被迫刪減雲林縣一般性補助款卅七．六億元，絕對少不了他的責任。

王︰問政乏善可陳 沒時間讓丁當完4年

王國維說，丁身為立委，對政策一知半解，連官員解釋都聽不懂，問政表現乏善可陳，質詢率倒數第二，暴力場面從不缺席，已破壞雲林形象。上任一年半最認真竟是「反罷免」，罷團也是選區選民，他應該謙卑服務，立院不是職業訓練所，已經沒時間讓他當完四年任期。

丁學忠回應，尊重民主制度，但罷免理由不是貪污失職，也不是違法，這場罷免沒正當性，立委本來就要監督政府為民出聲，不然怎叫民主。

反共護台志工聯盟昨天晚上在雲林褒忠夜市廣場舉辦第三場公民晚會，包括網紅八炯、立委劉建國及鄉土作家、行政院中部辦公室副執行長吳音寧等人出席宣講，更邀請董事長樂團擔任表演嘉賓，現場逾千張椅子座無虛席，與會者高喊「罷免丁學忠，國會不走鐘」，呼籲大家廿六日踴躍出來投下同意罷免。

檢舉妨害罷免 最高獎金2千萬元

雲林地檢署昨成立「妨害罷免查察聯繫中心」，檢察長黃智勇表示，已受理偵辦妨害罷免案件共七件，由專責檢察官積極指揮偵辦中，呼籲民眾如有掌握情資，可撥檢舉專線，檢舉獎金最高可達兩千萬元。

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