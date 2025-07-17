基隆護國大遶境 民眾製道具諷林沛祥

民眾製作道具參加基隆護國大遶境。（記者盧賢秀攝）

2025/07/17 05:30

〔記者盧賢秀、俞肇福／基隆報導〕基隆「護國大遶境」昨天從慶安宮集結出發，遶行市區。民進黨秘書長林右昌批國民黨為搶救大罷免，與民眾黨聯手強行違背預算法通過普發現金一萬元特別條例，過去國民黨花黨產買票，現在直接買空賣空畫大餅，直批是最大的「政治詐騙」；基隆市議會議長童子偉表示，罷免不是仇恨，是價值的選擇，希望一人拉十票，投下罷免同意票。

林右昌︰藍為救大罷免 普發現金

林右昌與民進黨副秘書長何博文、童子瑋與黨公職人員一起集結進行「護國大遶境」，連慶安宮百歲主委童永也站出來支持。眾人在慶安宮參香後出發，遶行重要路段，民眾還自製道具諷刺立委林沛祥是立法院國民黨團總召傅崐萁的撐傘小弟，沿途有許多民眾揮旗高喊「大罷免大成功」。

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基隆絕沛領銜人陳青逸說，林沛祥心不在台灣，不在基隆，希望十天後民眾把握機會站出來，投下同意罷免，把親共立委趕出立法院。

國民黨基隆市黨部昨晚則舉辦「基隆市勞工後援會—反惡罷挺沛祥」，前中廣公司董事長趙少康、民眾黨立法委員林國成、劉書彬、基隆市長謝國樑都到場，現場約有五、六百人。

基隆護國大遶境，沿途有許多民眾加油。（記者盧賢秀攝）

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