5罷團串聯 控蔣市府行政不公

2025/07/17 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市罷免國民黨立委的五個罷免團隊「山除薇害」、「剷除黑芯」、「港湖除銹」、「台灣出來罷」及「文山退葆」昨聯合召開記者會，控訴台北市政府各種行政不公作為，包含看板處理差別待遇、租借學校場地受刁難等。北市府副發言人魏汶萱表示，處理都依同一標準、依法行政。

市府︰同一標準 依法行政

「山除薇害」發言人阿美指出，團隊近日又有一面看板遭下架，同樣的檢舉事項，市府對罷團很快就會發公文限期改善，但團隊七月一日檢舉王鴻薇多面看板，至今無下文。「剷除黑芯」發言人Roger說，向公園處租用景勤二號公園辦活動，市府回函指同月份同場地有同性質活動，拒絕申請，但徐巧芯三至六月租用三五七場里民活動中心，卻未審視是否確實使用，放任占用公共財，經反映也無進一步動作。

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「港湖除銹」發言人Jason表示，碰到多位里長公開阻礙罷免活動，以及向學校借場地被雙標刁難；五月二日在學校放映《國有器官》被檢舉宣傳罷免，後續租借被取消，李彥秀卻在七月十三日與大批國民黨官員在國中校園舉辦反罷免大會。「文山退葆」發言人高麗菜說，團隊七月在景美捷運站二號出口宣傳被站務員驅趕，但六月底賴士葆卻可以在同一個捷運出口進行政治宣傳活動。

魏汶萱表示，罷團所提出的都是舊案，相關局處都已經回覆；無論是場地或是看板，市府都是以同一標準、依法行政。

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