「台北同意罷」人潮爆 高喊「三振李彥秀」

「台北同意罷」吸引民眾參與。（記者張嘉明攝）

2025/07/17 05:30

現場超過千人 民眾熱情呼籲「1人拉3票」、「726同意罷」

〔記者孫唯容、董冠怡／台北報導〕七二六大罷免投票倒數，台北市罷免國民黨五席立委案尤具指標性，台北市議會民進黨黨團力挺公民團體，發起「台北同意罷」衝刺活動，首場昨晚在大湖公園舉辦首場，現場人潮爆滿擴散到周邊，大會宣布「超過一千人」，民眾熱情不斷高喊「七二六台北同意罷」、「一人拉三票、三振李彥秀」；文山、南中正區的民意代表則站在公館商圈汀州路口宣講，吸引上百民眾關注。

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立委︰李街頭拜票 假認真

民進黨團首場「台北同意罷」活動，包含民進黨秘書長林右昌、立法委員吳思瑤、吳沛憶、王義川、議員何孟樺、王孝維等人都到場先後宣講，原壓軸登場的「反共護台志工聯盟」志工三號的前聯電董事長曹興誠，因身體不適缺席。

批普發現金 不賄選不會選

打頭陣的立委吳沛憶盛讚港湖區民「眼睛非常雪亮」，在二階連署交出全國第一的好成績，李彥秀現在是「假認真」在街頭巷弄拜票。

吳沛憶話鋒一轉說，李彥秀曾擔任國民黨文傳會主委，在黨內的官階比傅崐萁高，作為新聞宣傳的最高主管，對國民黨推動毀憲亂政的法案，絕對有責任，呼籲民眾不要被魔鬼的微笑欺騙。

吳思瑤要港湖區民為自己大聲鼓掌，氣氛瞬間狂熱；吳思瑤批評國民黨「普發現金」一萬元，若真的讓他們做四年，會把台灣敗光光，直批國民黨幾十年來「不賄選就不會選」。

吳沛憶趕場與立委王義川、文山及南中正區的議員劉耀仁、簡舒培、王閔生、趙怡翔及罷團「文山退葆」一起在公館夜市商圈的汀州路口宣講，吸引上百人關注，還有民眾自備諧音梗手牌響應，手牌畫著諷刺普發現金一萬元的時事梗，「不怕一萬拿不到，只怕萬一罷不掉！」搭配藍委數鈔票、背後死神中共圖像，栩栩如生。

「文山退葆」 支持者備手牌挺罷

自製手牌的王先生說，自己是上班族，不曉得能幫什麼忙，用畫畫、手工娃娃及出席活動表達「同意罷免」的堅定意念。罷團領銜人高麗菜也少見的摘下口罩，以真面目站台，她表示，過去以口罩示人，是擔心未來回歸日常時造成困擾，卻被潑髒水、汙衊是民進黨側翼。為了鼓勵其他同樣害怕周遭目光否定的支持者，勇敢挺身而出，決定露出真容。

「台北同意罷」衝刺活動，現場人潮爆滿。（記者張嘉明攝）

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