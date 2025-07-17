共軍又「聯合戰備警巡」擾台 專家：國軍可視情況立即戰備操演

國防院學者蘇紫雲強調，若共軍「聯合戰備警巡」規模擴大或更逼近台灣，國軍料將視情況啟動「立即備戰操演」，結合漢光演訓課目應處。（路透）

2025/07/17 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光四十一號」演習持續進行，進入縱深防禦與持久作戰階段，中國解放軍昨再度假藉「聯合戰備警巡」名義，出動殲十六、空警五○○等合計三十八架次各型軍機擾台。專家受訪強調，國軍依各國做法嚴密監控，若共軍規模擴大或更逼近台灣，料將視情況啟動「立即備戰操演」，結合漢光演訓課目應處。

漢光四一極限練兵進入第九天，共軍昨上半天出動三十八架次各型主、輔戰機及無人機，配合艦艇襲擾我周遭海、空域。國軍全程嚴密掌握動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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共軍偵察機現蹤東部外海

企圖截收軍演我電子訊號

另據日本防衛省統合幕僚監部公布資料，十五日下午在日本與那國島及台灣間發現解放軍運九偵察機及無人機各一架，自東南部經花蓮、宜蘭一路飛至基隆外海周邊，航跡逼近我花東、宜蘭及基隆外海，引發中國意圖探查漢光演習的疑慮。事實上，日方十三日也曾偵獲共軍無人機在宜蘭與與那國島間盤旋，由航空自衛隊緊急升空監控。

針對共軍於我國漢光演習期間多次出動軍機襲擾，國防院學者蘇紫雲昨分析，中共此類「戰備警巡」目前規模並無擴大，多屬宣示性質，若僅在廿四浬鄰接區外徘徊，國軍即以雷達監控，必要時才會派機監控。類似模式也見他國軍演，如中共亦曾出動電子偵察機赴澳洲軍演區域蒐集情報。

蘇紫雲說，若共軍行動更逼近台灣、規模擴大，國軍將視情況啟動「立即備戰操演」，結合漢光各演訓課目加強因應，倘共機進入我領空，也可能採取強制作為。他評估，近期出現的中共運九電子偵蒐機逼近我東部近海，其真實企圖為截收我電子訊號。

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