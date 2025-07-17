漢光41號Day8》縱深防禦台中登場 步裝砲協同城鎮戰

CM11戰車對來犯之敵進行火力壓制。（記者歐素美攝）

2025/07/17 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕漢光演習昨在台中實施「要域縱深防禦作戰演練」，模擬敵增援部隊持續突入，守備部隊利用地形、建築物等地障掩護，牽制、誘導敵軍進入預想殲敵區域，打擊部隊運用兵、火力，拒止、削弱敵軍戰力。現場各式戰車往來，官兵持槍射擊，砲聲隆隆，宛如戰爭場面，讓附近居民大呼「太逼真」。

運用地形 構築火網陷阱區域

軍方表示，縱深防禦的作戰重點在於「拒止戰鬥」、「預想殲敵區之有限目標攻擊」、「道路機動阻絕」等項目演練，由守備部隊及主戰部隊（聯兵營）等單位密切配合，運用城鎮各種建築、廠房、加油站等民間資源，發揮全民防衛韌性，有效達成逐次削弱敵軍戰力的目的。

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軍事觀察家、逢甲大學兼任助理教授紀東昀表示，因為中部地區敵人最可能登陸的地點就是甲南地區的海灘，國軍戰場經營一直在周邊進行相關規劃，此次演習動員機步二三四旅，主要配備CM11勇虎戰車、CM32、CM34雲豹甲車，因敵人數量非常龐大，國軍要構建逐次防禦的工事，進行逐次消耗，讓敵人無法一舉突破。

國軍在甲南地區運用地形優勢，構築類似火網陷阱的區域，誘敵深入，用迫砲跟自走砲等反裝甲武器進行擊火射擊，消滅敵人。另外，國軍也運用最近採購的美國HESCO阻絕器材，進行道路的阻斷，誘敵進入國軍預先設定的火網陣地。

紀東昀說，過往漢光演習這部分紙上兵推較多，這次「漢光四十一號演習」是全國所有部隊都實兵實戰進行演練，讓所有部隊隨機應變戰場的處置，這也是今年最大的突破。

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