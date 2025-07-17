漢光41號Day8》旭海艦現蹤花蓮港 演練境外物資援台

海軍旭海艦模擬美軍增援，完成物資卸載後駛離花蓮港。（讀者提供）

2025/07/17 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕「漢光四十一號」演習昨天低調演練因應美軍運輸艦增援科目，由海軍出動旭海號船塢登陸艦（LSD-193），模擬美軍大型運輸艦在航空母艦戰鬥群護送下，駛入我國航空識別區後，由空、海軍合力開闢出安全航道，再護航駛入花蓮港卸載重要的軍需及相關物資，由於事涉敏感全程相當低調。

不過軍方人士接受中央社訪問時表示，此演練與美軍無關。

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去年颱風攪局 延至今年操演

據指出，去年漢光四十號演習時，原即規劃演練如何因應美軍大型運輸艦裝載軍用及重要物資，於共軍攻擊台灣時，在東部海域打開一條安全航道，護送美軍運輸艦直接增援我國，但去年漢光演習因颱風警報提早結束，延至今年才低調演練。

旭海艦昨天上午六時許駛入花蓮港前，花蓮外海由二艘沱江級巡邏艦警戒，再由一艘獵雷艦實施航道掃雷作業，確認安全後模擬美軍運輸艦的旭海艦才駛入花蓮港，陸軍花東防衛指揮部並出動防空連及機步營，全程負責花蓮港空域及周邊警戒，經過約六小時完成物資卸載作業及油料整補後，中午十二時許旭海艦駛離花蓮港。

官員透露，在國防部的規劃中，美軍物資增援我國，不一定由軍艦運送，想定中也有以民用船舶載運的選項，未來兩岸一旦發生戰事，美軍能夠支援及受到威脅最小的就是花蓮港，因此這項演練格外受到重視。

旭海號船塢登陸艦隸屬海軍一五一艦隊，於美國海軍服役時的艦名為彭薩科拉（Pensacola, LSD-38），曾參與過波斯灣戰爭、銀色覺醒行動與科索沃戰爭，並獲得美國海軍功績單位嘉獎與兩枚海軍功勳單位獎章。

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