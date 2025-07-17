漢光41號Day8》松機反空降 刺針、標槍火網殲敵

「漢光四十一號」演習昨凌晨在松山機場進行反空（機）降作戰操演，陸戰隊官兵用標槍飛彈對敵實施打擊。（軍聞社）

2025/07/17 05:30

空軍、憲兵及陸戰隊官兵聯合作戰 守護首都圈航空門戶安全

〔記者方瑋立、俞肇福、劉禹慶／綜合報導〕國軍「漢光四十一號」演習昨進入第八天，第三作戰區凌晨在松山機場執行反空（機）降作戰操演，模擬敵軍直升機編隊垂直突擊登陸，空軍、憲兵及陸戰隊官兵於守備區內運用防空火網及火力對敵實施壓制，展現三軍部隊聯合作戰能力，守護首都圈航空門戶安全。

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第三作戰區反空降操演結合三軍部隊與航警局、松山分局等單位通力合作，煙幕連運用煙幕遮障空降場，陸戰隊官兵攜帶人攜式刺針飛彈、標槍飛彈等，配合基地周邊防空火網打擊空中目標。各守備部隊運用甲車、輪車及火砲等兵、火力持續削弱敵戰力，並共同殲滅進犯之敵，驗證平時訓練成果。

顧立雄赴花蓮基地 視導跑滑道搶修

國防部長顧立雄十五日深夜也赴花蓮基地視導空軍部隊「夜間跑滑道搶修演練」，見證官兵在極短時間內展開彈坑勘測、破損區域標定與填補作業，完成玻璃纖維面蓆鋪設，並同步架設機動式攔截鋼繩，迅速恢復作戰條件，維持空防作戰穩定節奏。

模擬敵軍突擊 馬祖、澎湖獨立作戰

地處國之北疆的離島馬祖，海空運是最重要的交通命脈，為強化關鍵基礎設施的防護與應變能力，漢光演習昨天上午在北竿鄉灘岸模擬灘岸遭敵突擊後，駐軍迅速以CM二一裝甲車搭載五○機槍及四○榴彈槍等武器，同時運用阻絕及兵、火力聯合配置，快速執行戰術機動，並對突襲的敵軍進行打擊。

下午則模擬演練南竿機場遭敵人縱火，並企圖控制塔台，機場航空站迅速啟動核心防護，馬防部的打擊部隊也立即集結就位，封鎖機場外圍道路，國軍接替航警進入機場戰鬥肅清敵人，讓機場恢復正常運作。

澎湖前天則實施核心地區道路阻絕、野戰搶修及大量傷患後送等重點項目。官兵依地形與敵情判斷，運用蛇腹型鐵絲網、鋼刺蝟及水泥塊等阻材，結合徵用民間大型吊車，在馬公市區完成障礙布設，強化戰場遲滯效果。第一作戰區也整合軍方保修廠與民間合約廠商投入戰場搶修作業，針對關鍵系統進行故障排除，並完成輪型車輛輪胎更換任務，縮短裝備停損時間，展現「後勤即戰力」能量。

「漢光四十一號」演習昨凌晨在松山機場進行反空（機）降作戰操演，憲兵裝步營衛戍區打擊部隊應援投入作戰。（軍聞社）

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