朱批賴卓 每天搞飛機、說幹話 林右昌：普發萬元是政治詐騙

國民黨主席朱立倫昨批，總統與行政院長「每天搞飛機、說幹話、謊話」。（記者田裕華攝）

2025/07/17 05:30

〔記者施曉光、盧賢秀／綜合報導〕國民黨與民眾黨上週聯手在立法院強勢通過全民普發一萬元現金的特別條例，被民進黨質疑「債留子孫」，國民黨主席朱立倫昨日反擊表示，非常遺憾當全民與廠商都在期待，希望藉此刺激景氣之時，總統與行政院長卻「每天搞飛機、說幹話、謊話」；民進黨秘書長林右昌再批國民黨「了尾仔子」（台語），普發一萬元是最大的政治詐騙。

朱立倫強調，現金一萬元對於所有家庭而言，大概是每個月的菜錢，如果是三、四口人家，就是三、四個月的買菜錢，絕非賴清德所說一萬元買買菜就沒有了，也非卓揆所稱買冰箱、遙控飛機，民眾可以採買很多民生物資。

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朱立倫批評賴政府，「每天搞飛機、說幹話、謊話」，造成全民烏煙瘴氣，而且最近有三大謊言來自於民進黨，一個是把「還錢於民」汙衊為債留子孫；但去年政府超收五千多億元，加上前年超收總共九千多億元，拿其中的四分之一來「還錢於民」，不是「債留子孫」。

第二個謊言就是民進黨宣稱有很多人沒有繳稅，憑什麼「還錢於民」；但政府稅收來自於全民所有的支出、交易，政府把多收的錢退還給民眾是天經地義。

第三，民進黨說立法院通過增加政府支出是違憲；但立法院上週通過的只是法律案，事實上立法院每天通過的法律幾乎都會造成國家財政支出，難道也都算是違憲？朱呼籲全民在「七二六」一定要站出來反惡罷。

民進黨秘書長林右昌、副秘書何博文與議長童子瑋等人昨天在基隆市出席護國大遶境，林痛批國民黨為搶救大罷免，藍白聯手強行違背預算法，通過普發現金一萬元特別條例，強迫行政院編二千三百億元。

林右昌強調，日前朱立倫說如果罷免通過的話，就沒有一萬塊可以領，國民黨就是在政策買票，卻連二千三百億元的預算在哪裡都不知道，根本是最大的政治詐騙。林表示，有很多人講國民黨是「了尾仔子」，把台灣的資產花光掏空，但這對選舉絕對有影響，因為這樣國民黨就過關了，台灣的民主卻受傷了，希望大家能夠看到台灣現代民主的危機，投下同意罷免票。

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