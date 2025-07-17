公辦罷免說明會》李美玲列3大失職 傅：爭取建設竟要被罷

國民黨立委傅崐萁昨在公辦電視罷免說明會上，不小心把手板拿反。（翻攝直播畫面）

2025/07/17 05:30

〔記者花孟璟、黃明堂／綜合報導〕第十一屆立委花蓮縣選區傅崐萁罷免案昨天上午舉辦公辦電視說明會，罷傅領銜人李美玲列舉傅「親中媚共」等三大失職理由；傅則反批，公民團體的罷免他的理由，竟然是說他「爭取花東快等地方建設是錯誤的」，傅說明時還一度發生解說手板拿反的糗事。

李美玲會後受訪表示，原希望傅崐萁能就罷免理由做出回應、不要問A答B，傅卻只會罵民進黨不重視花蓮，完全沒有回應公民的提問，傅甚至在她說明時離席，跑去接待室吹冷氣休息，輪到自己才匆忙跑上台，看不起小小的公民，完全不尊重三萬多張罷免連署公民的民意，這樣的立委不適合花蓮。

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李批傅問A答B 中途還離席

傅對此僅表示，「尊重每個公民都有發表意見的權利」，沒有正面回應。

兩人昨分別進行三輪說明，李美玲先列舉「傅崐萁三大失職」，包括「在國會制定違憲法案」、「親中媚共」、「帶頭在立院無理刪凍預算」，就連花蓮人最關心的交通預算也被砍，強調「花蓮人已經給這兩夫妻廿三年」，真的夠了。

傅則反批，公民團體的罷免他的理由，竟然是說他爭取花東快、環島高鐵、國道六號是錯誤的，喊話「花蓮人能接受嗎」？傅說明時一度發生解說手板拿反的糗事，直到台下有人提示，他才趕快翻轉過來繼續講。

立法院長韓國瑜原本排定在昨天下午先在花蓮陪同傅崐萁車隊掃街，隨後再趕往台東陪同國民黨立委黃建賓造勢，傅在上午也宣傳「韓國瑜下午將到花蓮拜訪鄉親」，不料韓在下午直接跳過花蓮，晚間準時到達台東市大豐地區的豐安宮的反罷免大會，國民黨秘書長黃健庭、縣長饒慶鈴、議長吳秀華等地方要角均出席，引發外界想像。

韓塞車 跳過花蓮到台東造勢

韓在台東解釋，他預計下午三點多到花蓮站上宣傳車為傅崐萁宣講，卅分鐘後再坐火車到台東，不料遇到堵車，過了羅東之後實在沒辦法，只能再回到新蘇澳改坐火車，傅崐萁非常著急，但時間兜不攏，他實在沒有辦法，一定要趕台東這個場，花蓮只好改天再過去。

韓國瑜說，這一趟換了兩列火車，還有坐車穿過雪山隧道，深深感覺到台東廿萬縣民一條平安回家的道路多麼重要，所以花東快速道路一定要趕快建立起來。

罷傅領銜人李美玲說，傅答非所問，甚至她一上台傅就中途離席，看不起小小公民。（記者花孟璟攝）

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