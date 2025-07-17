大罷免攻防》藍營評估罷情 3到5席危險

罷免最後倒數階段，國民黨以一席都不能掉為目標，持續安排助講團前往各地支援被罷立委。（資料照）

2025/07/17 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕決定廿四位藍營立委去留的大罷免投票已進入倒數九天，對於外界關切「罷情」，國民黨方面無意具體評估，主席朱立倫日前呼籲支持者「七二六」出來投票，「每一席都能守住」，前國民黨副秘書長、前組發會主委張雅屏昨日評估，最後被罷免掉的國民黨立委人數可能在三到五席。

激發出反感罷免潛在民眾出來

張雅屏分析，在基本盤藍大於綠的罷免地區，投票率至少要拉高到五成五，就有可能保住國民黨立委，但目前估計催票能量只有五成，因此關鍵在最後十天能否進一步激發出反感罷免的潛在民眾出來投票。

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張雅屏指出，在第一批立委罷免催票接近尾聲之際，綠營動員能量看起來已經有些後繼乏力，挺罷力量能否再擴大，是個不小的問題；至於反罷的一方，被罷立委危機感強烈，但國民黨尤其是地方黨部，雖然已經開啟電話拜票等傳統選舉招數，但仍顯乏力。

他說，罷免是仇恨投票，就看誰比較讓人討厭，而不是靠利多的支持投票，最後階段就看誰在幫敵方「添柴火」，目前看起來民進黨「改得很快」，賴清德總統緊急喊停爭議的「團結國家十講」；反而是國民黨自以為聰明，「以為裝可愛會被認同」，他以普發現金一萬元為例，許多國民黨立委在國會殿堂數鈔票，招致社會不少反感，而且藍營還在用傳統的選舉動員模式應對，這是很奇怪的地方。

對於國民黨可能被罷免的人數，張雅屏評估可能在三到五席之間，除了因為選區結構的先天因素，處於非常危險狀態的桃園涂權吉、新北葉元之、台東黃建賓，還有被綠營指控涉案的竹市鄭正鈐，若還有意外，台北市五席藍委中有可能掉一席，其中以王鴻薇、李彥秀較為危險。

國民黨文傳會主委林寬裕則說，雖然多數民意反對罷免，但因為民進黨很有可能會出奧步，所以每一席國民黨立委都很危險，國民黨會持續催票。

一席都不能掉為目標

在最後倒數階段，國民黨以一席都不能掉為目標，持續安排助講團前往各地支援被罷立委，並舉辦區域大型造勢，廿五日的「選前之夜」將在凱達格蘭大道造勢，選前黃金週十九日要在新北市、台中市舉行反罷造勢，廿日在桃園市舉辦。

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