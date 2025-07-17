大罷免攻防》綠鎖定「七加三」藍委 佈重兵肉搏戰

民進黨民代支援罷團，在街上宣傳催票。（記者陳奕劭攝）

2025/07/17 05:30

〔記者陳昀、陳政宇／台北報導〕「七二六」大罷免決戰倒數十天，罷免方與反罷雙方進入短兵相接的全面肉搏戰。據掌握，綠營盤點「七加三」席國民黨立委，並在最有機會的罷區重兵部署，全面啟動陸戰，力拚投票率衝破五成。

全面啟動陸戰 力拚投票率破五成

綠營人士評估，這波有七席國民黨立委極有機會被罷免成功，除了綠營鎖定「擒賊先擒王」花蓮選出的立法院國民黨團總召傅崐萁，北市王鴻薇與徐巧芯、新北葉元之、桃園牛煦庭、台中羅廷瑋、台東黃建賓也都上榜；另新北廖先翔、桃園涂權吉、台中廖偉翔三人目前戰況不穩，但罷免機會可期。

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據了解，針對可望罷免成功的幾個選區，民進黨正重兵部署強力動員，希望催到五成投票率，並持續以都會區及花蓮為重點戰區，形塑外溢效應。為了拉下傅崐萁，罷團與綠營持續以「中華民國」作為號召，拿「國旗紅」對比傅的「共產紅」形象，並透過「你投同意，他不知道」口號，破除花蓮鄉親對傅家的恐懼，鼓勵選民安心投票。

黨內人士指出，最後階段民進黨也大規模啟動陸戰，要求黨公職透過電話、簡訊、組織等全面動員，現在只能從與選民的面對面互動來判斷；另外，罷團在藍營執政縣市遭打壓，中央黨部也隨時協助召開記者會，避免地方壓力同時加強曝光。

綠營人士分析，罷免成功的三大要件包括「仇恨值高」、「當選差距小」、「與地方同黨民代關係不睦」，上榜的國民黨立委幾乎符合兩項以上，尤其葉元之遭指控霸凌助理的對話曝光，完全「踩到人性底線」，不需要綠營特別操作，就讓自己深陷政治危機，被視為國民黨的最大破口。

民進黨發言人吳崢表示，很難預估最終有多少罷區能衝過廿五％門檻。這正是立法院民進黨總召柯建銘及黨內不斷主張，必須採取大罷免模式的原因，而非「精準罷免」或「狙殺名單」，必須將罷免視為一場跨區域連動、互相拉抬，例如「台北市五區全罷」、「桃園市六區全罷」等，並將各縣市的罷免案綁在一起。

三階盤勢比綠營基本盤大

兼任民進黨政策會執行長的立委王義川評估，大罷免進入第三階段後，已經是民進黨加上公民團體的局面，整體盤勢比綠營基本盤大很多。

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