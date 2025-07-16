徐巧芯掛反罷看板 大樓住戶怨未全體同意

2025/07/16 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免倒數，台北市國民黨立委徐巧芯再爆看板爭議！徐巧芯在選區內上架不少廣告看板，不過有大樓住戶指控，徐架設看板似乎未取得全體住戶同意，就直接強行上架，引起大樓部分住戶不滿，管委會主委更為此引咎辭職。對此，罷團「剷除黑芯」發言人Roger表示，徐巧芯再度不顧公民意見，未經社區住戶同意就掛看板，現在說要處理，「只是說說、 以拖待變」。

引糾紛 管委會主委引咎辭職

大罷免將在七月廿六日投票，徐巧芯反罷看板再度引發爭議，其選區內的大樓住戶抗議，日前發現自家大樓外牆有「徐巧芯的不同意罷免」看板，引發部分住戶不滿，然而詢問大樓管委會則得到「單一住戶向管委會承租廣告位，管委會也是直到看板上架才發現是反罷看板」，雙方意見分歧，最終鬧到管委會主委引咎辭職。對此，大樓管理員受訪表示，「放上去就放上去了」，也不能怎麼樣，目前大樓住戶都已和好。

請繼續往下閱讀...

Roger認為，徐巧芯再度不顧公民意見，未經社區全體住戶同意就掛看板，現在說要處理，「只是說說、以拖待變」，等到廿六日投票後才會處理，希望覺得自己權益受侵害的住戶出來投同意罷免。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法