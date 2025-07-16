李彥秀入校辦反罷 北市罷團控行政不中立

罷團「港湖罷秀」質疑台北市政府行政不中立，借學校場地給藍委李彥秀辦反罷造勢大會。（記者張嘉明攝）

2025/07/16 05:30

港湖罷秀︰明湖國中以違反法規 回絕辦民防講座 教育局未回應

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免倒數，台北市政府再爆行政不中立爭議，「港湖罷秀」發言人李澤中指出，他在六月初以個人名義，發函詢問明湖國中是否願意借用視聽教室，舉辦民防議題講座，校方最終回函以違反《教育基本法》，不讓他租借視聽教室，豈料國民黨立委李彥秀七月十三日卻能在明湖國中舉辦反罷宣講大會；李澤中直言，北市府就是「看人下菜碟」，選擇什麼樣的活動願意借，哪些不願意借場地。對此，記者昨詢問台北市教育局，直到晚間都沒有給予正面回應。

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李13日反罷造勢 大咖助陣

「港湖罷秀」昨召開記者會，希望加緊催出更多同意罷免票，李澤中控訴北市府再度行政不中立，他先前計畫六月廿一日於明湖國中舉辦「生命、關係、言說—用猶太思維破解統戰手法」講座，希望建立公民對統戰與認知作戰的認知能力與應對技巧，遭到校方以《教育基本法》第六條、《公務人員行政中立法》第九條，以及《台北市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法》第六條等規定，拒絕出借，豈料七月十三日明湖國中卻開放李彥秀舉辦「反惡罷、挺優秀」港湖團結誓師大會，還邀請立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等大咖助講。

罷團批北市府 選擇性出借

李澤中痛批，自己以個人名義申請租借教室，並非以政黨，或是任何團體的名義申請，收到的回覆根本是「模糊仗」，因為《教育基本法》的對象是教育從業人員，或是教學學校的行政人員，而非公民朋友，校方卻用該法回絕民眾申請，而《公務人員行政中立法》也是相同道理，自己作為公民團體或是借用人，也非公務員，個人並不受到約束，「他們其實就是看主題去選擇，什麼樣的活動他們願意借、什麼不願借，我們也沒有違反他們的借用標準。」

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