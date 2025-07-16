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    首頁　>　政治

    普發現金 綠批違憲買票 藍稱沒影響

    基隆市議長童子瑋質疑普發現金一萬元是「政策性買票」，程序無正當性。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議長童子瑋質疑普發現金一萬元是「政策性買票」，程序無正當性。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/16 05:30

    〔記者何玉華、蔡愷恆、盧賢秀／綜合報導〕國民黨與民眾黨聯手在立法院通過普發現金一萬元，民進黨台北市議員簡舒培批評是明目張膽地買票，基隆市議會議長童子瑋也認為政策性買票，無法無天；國民黨北市議員游淑慧則說，對罷免投票沒有太大影響，藍綠支持者投票意向已定，而中間選民投票率本來就不高。

    童子瑋︰政策性買票無法無天

    簡舒培批評，普發現金不只是違憲，根本是明目張膽地買票，若未來政治人物都要用這樣的方式才能討好選民，台灣民眾不會接受的。

    童子瑋說，政府預算有嚴格的法定程序，不論是中央立法院或地方議會，都只有「審查」或「刪減」的權限，不能「主動增加預算」，如果任何人都可以跳過這些程序隨便提案發錢，那根本就不是民主法治社會，而是無法無天。​

    罷免國民黨立委賴士葆的公民團體「文山退葆」認為，預算應該用在讓電網更安全，普發現金等一連串的政治事件不會影響大罷免局勢，只會讓中間選民往民主方向靠攏。

    游淑慧︰中間選民投票率不高

    游淑慧說，普發現金不會影響七二六罷免投票，而是影響罷免投票後的補選。藍綠支持者的投票意向都已經明確，不會受影響；而中間選民本來就不會出來投票，甚至討厭政治惡鬥，預估罷免投票率能到五成已經很不錯。

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