竹市拚雙罷免 柯建銘︰重回光榮城市

新竹雙罷總部到竹蓮市場掃街宣傳，包括民進黨立院總召柯建銘與立院五一戰隊多名立委應援衝刺。（記者洪美秀攝）

2025/07/16 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）總部昨天前進竹蓮市場掃街宣傳，包括民進黨立院總召柯建銘與立院民進黨五一戰隊的黨團幹事長吳思瑤、陳培瑜、李坤城、林楚茵、范雲、王正旭等立委都參與市場掃街，展現罷團氣勢，柯建銘說，看到這麼多人站出來支持大罷免，他相信新竹一定能雙罷成功，讓新竹重回光榮的城市。

柯建銘說，藍白兩黨在立法院違憲亂政、賣台舔共，國家處於生死存亡的關鍵時刻，懇請新竹人站出來投下同意票，一起「反共護台」。

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柯批藍白撒幣救罷免 民眾不買單

柯建銘也提到，藍白如今還想當財神爺，加碼撒幣救罷免，相信有智慧的國人不會買單。而對黃國昌利用立法院延會到新竹棒球場會勘，吳思瑤批評黃國昌只是在轉移高虹安無能的焦點。

雙罷發言人林志潔說，十三日的護國大遶境車掃，看到支持者出來應援，最讓人感動的是在過往國民黨眷村鐵票區，也有很多民眾站出來跟大家揮手挺罷免，顯示很多正藍軍支持者受不了國民黨親共的舉止，既然鄭正鈐無法說清楚與中共的互動，更不願向市民說清楚與暴力討債剝削集團的關係，那就下架他，讓他好好跟檢察官說清楚。而高虹安已退出民眾黨，民眾黨如今全黨挺貪污停職市長，導致市政荒廢，為新竹及台灣，請大家站出來投罷免同意票。

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