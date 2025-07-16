罷團檢舉 廉政署︰竹市府違行政中立

2025/07/16 05:30

市府稱不會動用行政資源介入任何政治活動 未接獲相關函文

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）三階投票廿六日舉行，新竹雙罷總部發言人林志潔昨指出，已收到廉政署函覆關於她檢舉新竹市政府違反行政中立，不當使用市府資源進行反罷免之事，經廉政署調查及回函內容指出，「除行為有違反行政中立原則，市府亦有管理不當情形」、「本署已責成新竹市政府政風處持續瞭解市府辦理之活動，確實釐清案關爭議情事，並積極協助配合新竹地方檢察署之偵查作為」。

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林志潔︰掌管公務廉政 自有調查權限

由於公文屬密件，林志潔強調，無法出示完整公文，但她是檢舉人，基於公益，可說明廉政署函覆內容，廉政署掌管公務廉政與利益衝突事項，就公家資源的違法使用，自有調查權限。新竹市政府應避免後續再有濫用公務資源的違法情事。

新竹市府則發布新聞稿強調恪守行政中立原則，絕不會動用行政資源介入任何政治活動。且迄今未接獲廉政署相關指控的函文，市府人員也並未因相關指控而被約談或調查，根據《行政程序法》，在受指控當事人未陳述意見狀況下，應不致做出認定，且廉政署也並非有無違反行政中立的認定機關，籲有心人士勿藉由政治操作造謠抹黑，刻意誤導混淆視聽。

林志潔表示，自罷免活動進行以來，高虹安雖已涉貪停職，但仍操控代理市長邱臣遠市府利用公家資源，在市政府主辦、協辦的各種藝文、親子、節慶或社區活動，不斷宣講反罷免，或刻意利用市政府管理的景點或建物，發放反罷免的文宣，要求民眾對高虹安，鄭正鈐要投不同意。

林志潔說，對照推動罷免的公民團體，過去在推動二階連署時，動輒被驅趕或要求離場，新竹市政府違反行政中立，事證明確。

她說，廉政署在調查後，確認她的檢舉為真，請大家七二六站出來，罷免這樣違法亂紀的市長和立委，兩票投同意，新竹重開機。

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