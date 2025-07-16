護國大遶境 林右昌批藍白主導立院變怪獸

護國大遶境昨天從北桃園出發車隊、徒步掃街。 （記者鄭淑婷攝）

2025/07/16 05:30

桃園、龜山、蘆竹、大溪、八德掃街 催出罷免同意票

〔記者鄭淑婷、周敏鴻、李容萍／桃園報導〕「大罷免」國民黨不適任立委的投票倒數計日，桃園市罷團發起「護國大遶境」，昨以車子、徒步掃街北桃園，民進黨秘書長林右昌出席表示，藍白主導下的立法院已成立法怪獸，立法過程不符程序，也不顧院際間的分際及權力制衡，公民團體因此發起罷免運動，但國民黨十一日強行通過普發現金一萬元，是可能影響罷免投票的操作，他要呼籲民眾認清「這是用你的錢買你的票」、「國民黨買空賣空」，大家更要團結在最後階段加倍努力，讓「大罷免，大成功」。

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強行普發萬元 林批國民黨買空賣空

針對花蓮罷團喊出「心中有國旗，罷免傅崐萁」，被花蓮縣議會國民黨團指為欺騙花蓮民眾，林右昌受訪時批，立院國民黨團總召傅崐萁就是接受中共指揮的政治傀儡，真正拿國旗當遮羞布的是傅崐萁、是國民黨。

「護國大遶境」北桃園場昨早在桃園區南門市場集結出發，林右昌、民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香與多位市議員、立委張雅琳、網紅「女神下午茶」等人，與罷團志工、自發騎機車或自行車參加的民眾，掃街遍及桃園、龜山、蘆竹、大溪、八德等區，希望在投票前集中火力，催出更多同意罷免票。

20日舉辦「同意罷免．轉動桃園」三部曲

串連桃市第一、三、四、六選區的「光復桃園．六區全罷」罷團，規劃廿日舉辦「同意罷免．轉動桃園」三部曲，包括「桃園六十公里全境貪食蛇車掃」、「六大訴求轉動桃園大遊行」、「同意罷免．轉動桃園晚會」。

罷免第一選區立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒說，晚會將邀聯電創辦人暨罷免台北市立委徐巧芯領銜人曹興誠、民進黨立委郭昱晴等人宣講，強調「桃園的未來，不能被米粉和吐司買斷；台灣的未來，不能讓不適任立委耽誤」。

罷免第三選區立委魯明哲的「中壢．破蛋除魯」團隊最新看板上架，以「米粉買不到台灣主權」主題，訴求「自由無價，莫為炊粉，出賣民主」；團隊領銜人羅怡雯說，現代人的民智已開，選舉的文化已在改變，這個看板是鼓勵大家依照真正的心意投票，進步國家的好公民不會被小恩小惠影響投票意志。

護國大遶境昨天從北桃園出發車隊、徒步掃街。 （記者鄭淑婷攝）

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