檢批柯庭外攻擊證人帶風向 建請續押

前台北市長柯文哲昨出庭接受訊問。（記者田裕華攝）

2025/07/16 05:30

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕台北地方法院審理京華城弊案，由於押期將屆，昨進行前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、眾望基金會董事長李文宗等四名在押被告的延押訊問，蒞庭檢察官認為四人皆有勾串、逃亡之虞，柯並以政治操作於庭外攻擊指責證人、斷章取義證詞帶風向，以前市長、前黨主席的影響力干擾證人證詞，破壞法院純淨審判空間，建請法院續押禁見。

柯批檢察官淪政治打手

柯文哲說，要押就押他一人，並批評檢察官淪為政治打手，「納粹軍官屠殺六百萬猶太人時，也自認在執行國家任務」，他不會背棄支持者，「就算死在裡面也不可能逃亡」；審判長問他可提供多少交保金，柯說無力籌措鉅額交保金和利息，「寧可被關在裡面」。

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檢方指出，禁見中的柯文哲個人臉書仍天天貼文試圖勾串，開庭前後做圖卡施壓、批評攻擊證人，證詞有利就大肆宣揚；部分有利就斷章取義；不利就隱匿不提，帶動輿論影響司法判斷，這是司法史上絕無僅有的壓迫司法手段。

檢察官指出，林欽榮、林洲民、朱亞虎的證詞都被斷章取義政治操作，北市議員苗博雅作證時，更是在庭外被柯的支持者言語羞辱；也有政治人物聲稱已一遍又一遍聽過偵查錄音檔，更有人公開播放偽造、變造的偵訊錄音，藉以壓迫法院的審判空間。柯的律師反駁，法庭公開活動可受公評，以媒體報導當作收押理由，並不適當。

檢方指出，目前尚有基隆市副市長邱佩琳、台北市前副市長黃珊珊、商界邱清章、民眾黨梁秀菊、周榆修等多位重要證人尚未詰問，被告間也尚未相互作證，仍有勾串的高度可能性，建請延押禁見。

威京集團主席沈慶京日前獲裁定一億元現金保、二億元人保，但迄昨仍未能辦保。沈的律師提出兩名保證人，但合議庭查詢其財力皆未達二億元，故不准此二人擔任保證人，沈的律師請求法院不公開保證人身分，以密件處理，以維護其名譽和商譽，強化友人擔保的意願，檢方表示沒意見。明將傳喚威京集團法務經理陳俊源、東森集團總裁王令麟作證。

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