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    美房產爭議 綠：張智倫資金哪來

    民進黨發言人吳崢昨天召開記者會，質問張智倫這筆美國房產未見任何稅務抵免，是否拿來收租賺錢？（民進黨提供）

    民進黨發言人吳崢昨天召開記者會，質問張智倫這筆美國房產未見任何稅務抵免，是否拿來收租賺錢？（民進黨提供）

    2025/07/16 05:30

    〔記者陳昀、林欣漢／台北報導〕國民黨立委張智倫被爆料，指他妻子二○一八年六月購入美國加州豪宅，卻未如實申報財產。民進黨發言人吳崢昨提出三大質問，張聲稱已申報海外資產證據何在？未持有美國金融帳戶，美國購屋資金何來？房產稅單未見任何稅務抵免，是否在美國當包租公賺錢？呼籲張別再逃避、欺騙社會。

    提三大質疑 是否在美國當包租公賺錢

    張智倫日前回應「已申報完畢」，昨未有進一步回應。

    吳崢召開「中和炒地王炒進美國，張智倫隱匿加州房產？」記者會。他首先質問，張智倫聲稱財產申報的證據在哪？檢視二○二四年三月張智倫就任立委後的財產申報，名下多達九十幾筆土地，二十幾筆建物，當中完全沒有美國加州房產，張二○二三年要參選時就曾申報財產，卻都未見該筆美國加州房地產，證明張聲稱「已申報」就是在說謊。

    其次，張智倫未申報持有美國金融帳戶，如何購入加州這筆現值二千五百萬元的房產？該房產沒有任何房貸紀錄，很可能是一次付清，購入資金從何而來？

    第三，依美國相關稅法，自住身分享有一定的租稅抵免，但張智倫持有的房產稅單未見任何稅務抵免，令人質疑是否正在出租獲利？為何未進行財產申報？

    吳崢強調，比對張擔任立委後二次財產申報，短短三、四個月間，名下新增四筆土地、九筆建物，存款爆增二千七百萬元以上，令人不禁懷疑，張智倫到底還隱藏多少資產？

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