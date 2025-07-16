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    助理遺孀控職場霸凌 葉元之：斷章取義 非慣老闆

    國民黨新北市立委葉元之被已故的方姓助理遺孀指控涉職場霸凌，葉元之昨出面駁斥不是事實。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市立委葉元之被已故的方姓助理遺孀指控涉職場霸凌，葉元之昨出面駁斥不是事實。（記者賴筱桐攝）

    2025/07/16 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市立委葉元之被控對已故方姓助理職場霸凌，爭議持續延燒。方的遺孀再控訴，亡夫遭葉言語羞辱及精神虐待，請假被刁難，葉還冷血說「辭職就不用請假」，丈夫至進急診室前加班到凌晨，在病榻前還不知已被開除；葉元之回應，指控皆非事實，部分對話遭斷章取義，他否認是慣老闆。

    方妻：先生遭言語羞辱及精神虐待

    方妻說，先生定期追蹤肝硬化，葉元之的刻薄言詞和精神虐待，讓先生病情加劇。根據對話紀錄，先生一月九日下午傳訊息給葉說腰很痛，要到醫院拿藥，後來先生回傳一篇質詢稿，葉對病情不聞不問，還嘲諷說：「這你昨天不是寫過了，不要每天都在應付我好嗎？」當晚九點廿分，葉再度傳訊追問「法案有了嗎？」先生加班到半夜，十日凌晨趕稿回傳。其他涉言語羞辱的字句還有「你這寫的超爛的」、「前面四題都是硬湊的，可以真的用心寫一篇質詢稿讓大家看看嗎」？

    方妻指控，一月十三日先生在病床上提到，十日跟葉元之請假，葉回應請假要看時間，因先生很不舒服，堅稱要回家休息，未料葉竟冷回：「你辭職就不用請假」，當晚先生就被退出Line工作群組。之後病情急速惡化，開刀完進加護病房未再出院，二月廿五日過世。

    葉元之回應，與方姓助理的質詢稿對話均是討論工作，「可受公評」，方一月十日到辦公室簽離職單，怎麼可能十三日才知自己被辭退？他從未說過「辭職就不用請假」。七月廿六日要罷免投票，把此事泛政治化，令人遺憾。

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